Dánsko oznámilo prvé úmrtie na koronavírus, uzavreli hranice

Dánsko uzatvorilo obojstranne svoje pozemné, vzdušné aj námorné hranice minimálne na mesiac.

14. mar 2020 o 18:16 (aktualizované 14. mar 2020 o 18:17) TASR

Správu aktualizujeme.

KODAŇ. Dánsko oznámilo v sobotu prvé úmrtie, ku ktorému došlo v dôsledku nakazenia novým koronavírusom na jeho území. Prvou tamojšou obeťou je 81-ročný pacient, ktorý bol hospitalizovaný v Kodani.

S odvolaním sa na vyhlásenie kodanských zdravotníkov o tom informovala agentúra Reuters.

Dánsko zatvorilo hranice

Dánsko v sobotu napoludnie uzatvorilo obojstranne svoje pozemné, vzdušné aj námorné hranice a nebude cez ne púšťať nikoho okrem osôb, ktoré majú "legitímny dôvod" na ich prekročenie.

Za ten sa počíta to, že ide o občana Dánska, ktorý sa vracia domov, prípadne osobu, ktorá má na území Dánska pobyt alebo v tejto krajine pracuje.

Tieto opatrenia vláda zavádza na celý mesiac - až do 13. apríla, pričom neskôr ich platnosť môže ešte predĺžiť.

"Sme na neprebádanom území. Nachádzame sa v strede niečoho, čomu doteraz ešte nikto z nás nečelil," vyhlásila dánska premiérka Mette Frederiksen.

Hraničné obmedzenia vo svete

Zatváranie hraníc a cestovné obmedzenia, ktoré v posledných dňoch ohlásili a začali realizovať viaceré krajiny vrátane Slovenska, Českej republiky či USA, pritom podľa mnohých odborníkov vôbec neriešia situáciu. Pochybnosti o takomto prístupe vyslovila v piatok aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Na druhej strane vyzdvihla dôležitosť testovania ľudí na hraniciach.



Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už vyše 149-tisíc ľudí, tajmer 5 600 osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, 3 189, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 1 266, Irán s 611, Španielsko so 191, Francúzsko so 79 a Južná Kórea so 72 obeťami.



Rakúsko hlási jednu obeť a 602 nakazených, Česká republika 150 nakazených, Poľsko dve obete a 93 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 32 ľudí, v Maďarsku u 25 a na Ukrajine u troch, z ktorých jeden zomrel.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.