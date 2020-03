Trump vyhlásil stav núdze, sám sa na koronavírus testovať odmieta

Americký prezident trvá na tom, že jeho testovať netreba.

13. mar 2020 o 21:23 TASR, SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zavádza stav núdze na území celých Spojených štátov.

Informovala o tom agentúra AP.

Vláda urýchli proces testovania

"Oficiálne vyhlasujem celonárodný stav núdze tak, aby mohla byť naplno využitá sila federálnej vlády," vyhlásil americký prezident pred Bielym domom.

Trump zároveň vyzval jednotlivé štáty USA, aby zriadili operačné centrá, pričom zdôraznil, že vláda urýchli proces testovania osôb podozrivých z nákazy novým koronavírusom.

Na boj s potenciálne smrtiacim ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, vyčlení Washington podľa jeho slov z federálneho rozpočtu 50 miliárd amerických dolárov (približne 45 miliárd eur).

Trump: Mňa sa to netýka

Americký prezident Donald Trump sa sám naďalej odmieta dať otestovať. Médiá pritom prinášajú stále ďalšie fakty o jeho kontaktoch s ľuďmi, u ktorých sa neskôr zistila prítomnosť koronavírusu.

Jedným z nich je Fábio Wajngarten, ktorý minulý víkend spolu s brazílskym prezidentom Jairom Bolsonarom, ktorému robí mediálneho poradcu, navštívil Trumpa v jeho rezorte Mar-a-Lago.

Biely dom síce tvrdí, že s ním Trump takmer neprišiel do kontaktu, no zverejnené fotografie a videá svedčia o opaku.



Americké médiá skloňujú okrem toho aj nedávne stretnutie austrálskeho ministra, ktorý neskôr oznámil, že má koronavírus, s Trumpovou dcérou a poradkyňou Ivankou, a tiež ďalšie prípady, kedy sa Trump a jeho najbližší dostali do kontaktu s ľuďmi, ktorých testy na koronavírus boli pozitívne.



Trump však trvá na tom, že jeho testovať netreba. "Povedzme to takto: Mňa sa to netýka," vyhlásil americký prezident.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.