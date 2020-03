Karanténu kontrolujú cez mobily. Ako Taiwan zvládol zabrzdiť koronavírus

Čím nás môže inšpirovať ostrovná krajina.

13. mar 2020 o 21:17 Lukáš Onderčanin

TAIPEI, BRATISLAVA. Od čínskeho pobrežia je vzdialený len 130 kilometrov, minulý rok tam prišlo takmer dvanásť miliónov čínskych turistov a množstvo ľudí z pevninskej Číny tam pracuje.

Napriek tomu sa ostrovnému Taiwanu podarilo obmedziť šírenie nákazy koronavírusu na minimum. V krajine pritom stále fungujú školy aj reštaurácie.

Mnohí o nej hovoria ako o inšpirácii, ako sa dá rýchlymi a tvrdými opatreniami boj s ochorením Covid-19 vyhrať. A to všetko napriek hendikepu, ktorým je vylúčenie Taiwanu zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

SMS od polície

Keď čínske úrady 31. decembra 2019 oznámili WHO, že evidujú zvýšený počet zápalu pľúc, v ten deň začalo taiwanské Centrum na kontrolu chorôb monitorovať pasažierov, ktorí sa vrátili z oblasti mesta Wu-chan.

O týždeň neskôr už spätne kontrolovali aj ľudí, ktorí sa z Wu-chanu vrátili od 20. decembra a chorľavých ľudí dali do karantény.

Napriek napätým vzťahom s pevninskou Čínou, ktorá považuje Taiwan za súčasť svojho územia, vycestovala do Wu-chanu aj vedecká delegácia. Keď zistili, že stav je kritický, boli vôbec prví, ktorí zakázali lety z Wu-chanu.

Dnes, dva a pol mesiaca po prvých kontrolách, eviduje Taiwan len 50 prípadov koronavírusu a jednu obeť, pričom dvadsať ľudí už je zdravých.

Susedná Čína zaznamenala viac ako 80-tisíc prípadov nákazy a 3177 úmrtí, pričom postup epidémie sa v posledných dňoch výrazne spomalil a väčšina ľudí sa už vyliečila.

Striktné opatrenia na Taiwane ukazujú, že šírenie nákazy sa dá výrazne spomaliť a obmedziť.

“ Opatrenia a politické kroky zahŕňajú viac vecí ako len kontrolu hraníc, pretože úrady si uvedomili, že to nestačí. „ Jason Wang, lekárska fakulta, Stanford

Kľúčom je kontrola karantény. Shawn Bryant sa podľa denníku Guardian dostal do dvojtýždňovej karantény hneď po príchode z Južnej Kórey. Na letisku si zapísali jeho číslo, údaje do databázy a poslali ho domov. Miestna polícia mu volá každý deň, aby sa ubezpečila, že je doma.

Polícii oznámil aj to, že sa potrebuje premiestniť do iného ubytovania. Odporučili mu taxi. Keď sa vzdialil, prišla mu hneď správa, ktorá ho upozorňovala na to, že dostane pokutu, ak sa nevráti do karantény. Polícia ho ubezpečila, že o jeho prípade vie a správu môže ignorovať.

„Som rád, že to berú tak vážne a nedovoľujú ľuďom, aby im ubzikli,“ hovorí pre Guardian Bryant, ktorý po karanténe odíde do Kanady.

O možnosti vymáhania kontroly karantény cez dáta mobilných operátorov hovorila ministerka vnútra Denisa Saková. Na Taiwane dostáva správu o opustení karantény polícia aj samotný izolovaný.

Život ide ďalej. S rúškami

Taiwan sa poučil z epidémie vírusu SARS v roku 2002 a 2003. V karanténe vtedy zostalo vyše 150-tisíc ľudí a ochoreniu podľahlo 73 z 346 nakazených – teda vyše 20 percent.

Opatrenia teraz zahŕňajú súbor obmedzení, karantén a funkčných databáz. Ľudí, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, kontrolujú doma policajti alebo zamestnanci miestnych úradov. Pri opustení karantény im hrozia pokuty.

Od začiatku Taiwan zakázal vývoz ochranných materiálov a postupne rúška a masky distribuuje do lekární – každý má nárok na tri masky týždenne.

Aj keď väčšie podujatia sú zakázané, život v krajine pokračuje ďalej a deti stále chodia do škôl – aj keď s maskami, častým umývaním rúk a aj s oddeľujúcimi panelmi medzi lavicami.

Reštaurácie pred vstupom zákazníkom merajú teplotu a sprejujú im ruky dezinfekčnými prostriedkami.

Vláda tiež vyčlenila trinásť nemocničných objektov na skupinovú karanténu, napríklad v prípade, že by ľudia hromadne prišli z výletnej lode s nákazou.

Možnú nákazu testujú podľa ministerstva zdravotníctva v 167 zdravotníckych zariadeniach, zatiaľ to je však len približne 800 testov denne, uvádza Guardian.

Vyhodení z WHO

„Opatrenia a politické kroky zahŕňajú viac vecí ako len kontrolu hraníc, pretože úrady si uvedomili, že to nestačí,“ hovorí pre magazín Stanford Health Policy Taiwančan Jason Wang, pediater a politológ z lekárskej fakulty na Stanforde.

„Pochopenie toho, aké kroky boli zavedené na Taiwane a účinnosť týchto opatrení pri prechádzaní rozsiahlej pandémie môžu byť pre ostatné krajiny poučné,“ dodáva.

Wong chváli na webe magazínu Vox aj komunikáciu vlády. Tá má nielen operačné stredisko, ktoré koordinuje všetky zdravotnícke a nezdravotnícke zložky, ale konajú sa aj každodenné tlačové konferencie, kde štát vysvetľuje všetko o nových prípadoch nákazy.

Taiwan má pritom veľký hendikep – od roku 2017 nemôže navštevovať krízové zasadnutia WHO. Na nátlak Číny WHO zrušilo Taiwanu členstvo, podobne ako blokuje ich členstvo v medzinárodných organizáciách.

Taiwan pritom potrebuje včasné a rýchle informácie – a tie vie získať okamžite len na takýchto stretnutiach.

