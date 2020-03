Ukrajina na dva týždne zatvorí hranice pre cudzincov

Východný sused Slovenska zaznamenal aj prvé úmrtie v súvislosti s nákazou Covid-19.

13. mar 2020 o 15:35 TASR

KYJEV. Ukrajina o 48 hodín uzavrie hranice pre cudzincov. Toto opatrenie súvisí s vývojom šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v Európe a bude platiť dva týždne, informovala v piatok agentúra Ukrinform.

Medzičasom na Ukrajine zaznamenali prvé úmrtie na chorobu COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus. Obeťou je 71-ročná zo Žytomyrskej oblasti, ktorú hospitalizovali vo štvrtok.

Ako po zasadnutí ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) uviedol jej tajomník Oleksij Danilov, Ukrajina o 48 hodín na dva týždne uzavrie svoje hranice pre cudzincov.

Prerušené vyučovanie v školách

Danilov dodal, že ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí momentálne na tento avizovaný krok upozorňuje všetky inštitúcie a všetky krajiny.

O ďalšom postupe rozhodne RNBO o dva týždne v závislosti od vývoja situácie.

Už teraz je na Ukrajine najmenej do 3. apríla prerušené vyučovanie v školách a zakázané sú aj verejné podujatia s účasťou viac ako 200 ľudí. Zastavené je aj letecké spojenie s Talianskom.

Ukrajinci uviazli na hraniciach so Slovinskom

Práve na hraniciach medzi Talianskom a Slovinskom uviazla skupina približne 100 Ukrajincov, ktorým slovinská pohraničná stráž pre možnú nákazu koronavírusom nechce umožniť vstup na slovinské územie.

Informovala o tom v piatok agentúra UNIAN.

Autobusy s Ukrajincami dorazili na slovinsko-talianske štátne hranice večer 12. marca. Miestna pohraničná stráž merala vodičovi jedného z autobusov teplotu, pričom následne rozhodla, že autobusy na slovinské územie nevpustí a že sa musia vrátiť do Talianska.

Väčšina Ukrajincov to však odmietla, pretože platnosť ich povolenia na pobyt v krajinách EÚ sa končí. Ak by sa do Talianska vrátili, hrozila by im deportácia a následne zákaz vstupu na územie Európskej únie.

