Koronavírus ohrozuje aj arktickú expedíciu, tím je v karanténe

Časť vedeckého projektu musia pozastaviť.

13. mar 2020 o 20:20 Lukáš Onderčanin

OSLO, BRATISLAVA. Mali stráviť rok uväznení v arktickom ľade, zbierať vzorky vody, vzduchu aj ľadu, aby porozumeli, ako Arktídu mení klíma.

Misia MOSAiC je teraz čiastočne ohrozená – jeden z členov tímu, ktorý mal nastúpiť do jej leteckej divízie, má koronavírus.

Letecký tím teraz zostáva v karanténe a druhá časť tímu na lodi sa bude musieť zaobísť bez jeho expertízy.

Čakajú na výsledky

Najväčšia polárna expedícia v histórii vyrazila ešte v septembri minulého roka z nórskeho Tromsø na nemeckom ľadoborci Polarstern.

MOSAiC sa mal počas nasledujúceho roka pomaly plaviť cez arktický ľad a skúmať epicentrum globálneho otepľovania na Zemi.

Súvisiaci článok Navštívili epicentrum globálneho otepľovania. Prekvapil ich tenký ľad Čítajte

K rotujúcemu tímu vedcov a technikov na lodi sa mal tento týždeň zo súostrovia Špicbergy pripojiť aj letecký tím, ktorý by zbieral dáta z atmosféry.

Počas prípravy v Nemecku u jedného z účastníkov zistili nákazu Covid-19, uvádza magazín Nature. Asi dvadsaťčlenný tím teraz zostáva v domácej karanténe.

Leteckú misiu, ktorá má dopĺňať prácu ľudí na Polarsterne, preto pozastavili.

Všetkých členov tímu misie MOSAiC teraz v Nemecku testujú na koronavírus. Testy by mali byť dvojfázové – jeden v Nemecku a druhý po príchode na Špicbergy. Až keď sa preukážu negatívne výsledky, vedci sa budú môcť nalodiť na palubu Polarsternu.

Poučenie z Diamond Princess

Vedci musia byť extrémne opatrní, pretože vírus sa na lodiach môže šíriť extrémne rýchlo, hovorí pre magazín Nature Lynne Talleyová, oceánografka z kalifornského Scrippsovho inštitútu pre oceánografiu.

"Sú tú veľmi tesné priestory. Ak by sa náhodou na lodi ocitol niekto s vírusom, dotklo by sa to v podstate celej lode," hovorí.

Štúdia švédskej Umeå University uverejnená v Journal of Travel Medicine na konci februára naznačuje, že v uzatvorených priestoroch lode Diamond Princess, kde sa nakazilo koronavírusom 696 pasažierov, sa vírus šíril štyrikrát rýchlejšie ako v najviac infikovaných častiach Číny.

“ Sú tú veľmi tesné priestory. Ak by sa náhodou na lodi ocitol niekto s vírusom, dotklo by sa to v podstate celej lode. „ Lynne Talleyová, oceánografka

"Pravdepodobný dôvod je, ako blízko ľudia boli pri sebe na palube," hovorí epidemiológ z Umeå University Joacim Rocklöv. Šírenie sa však podarilo zastaviť aj vďaka karanténnym opatreniam.

Pasažieri z lode mohli odísť do ďalšej karantény až 27. februára, 23 dní po prvom potvrdenom prípade nákazy na palube.

Začiatok leteckej časti misie MOSAiC posunuli o týždeň, aktuálne sa hovorí o prílete na Špicbergy 18. marca. Zvyšok expedície na palube lode zatiaľ nie je zdržaním ovplyvnený.

Ak by sa však príchod leteckého tímu odďaľoval, vedci môžu mať problém zachytiť obdobie vhodné na výskum. "Znížili by sme si možnosť zachytiť javy, ktoré chceme vidieť," reaguje pre Nature koordinátor misie Matthew Shupe.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.