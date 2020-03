Vírus zatvára bary, školy aj hranice. Európa hlási stav núdze

Obmedzenia trvajú v Taliansku, Česko obmedzí aj reštaurácie.

12. mar 2020 o 18:31 Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Slovensko zatvára hranice aj letiská, obmedzené budú aj bary či lyžiarske strediská. Podobne tvrdé opatrenia na obmedzenie šírenia sa nového koronovírusu doteraz zavádzali krajiny s kritickou situáciou, ako je Taliansko.

Postupne však Európa aj ďalšie štáty pritvrdzujú a obmedzení je čoraz viac. Slovensko vylúčilo aj medzinárodnú prepravu. Tí, ktorí odídu a budú sa chcieť vrátiť, budú musieť zostať v karanténe.

Pozrite si prehľad opatrení, ktoré vo štvrtok zaviedli krajiny v Európe aj vo svete a koľko majú aktívnych prípadov nákazy ochorením Covid-19.

Česko – 109 nakazených

Česko vyhlásilo 30-dňový stav núdze a zakázalo do krajiny vstup všetkým cudzincom z rizikových oblastí, kam patrí aktuálne Čína, Kórea, Irán, Taliansko, Španielsko, Nórsko, Švédsko, Holandsko, Belgicko, Británia, Dánsko, Francúzsko a Španielsko. Českí občania majú zákaz do uvedených oblastí cestovať s výnimkou, ak pracujú v pohraničí. Po návrate z týchto krajín budú musieť ísť ľudia do karantény.

Cezhraničná doprava nebude fungovať, na viacerých hraniciach budú prebiehať kontroly. Česko zatvára posilňovne, knižnice, múzeá, školy aj reštaurácie v nákupných centrách.

Lyžiarske strediská zostávajú otvorené, rušia sa bohoslužby aj podujatia nad 30 osôb. Reštaurácie a bary budú musieť byť medzi 20:00 a 6:00 zatvorené.

Rakúsko – 356 nakazených, 1 obeť

Rakúsko zakázalo vstup do krajiny Talianom, na hraniciach sú kontroly. Slováci, ktorí by z Talianska prechádzali na Slovensko, musia pokračovať bez zastavenia v krajine.

Najväčší počet nakazených je v Tirolsku, kde uzatvoria lyžiarske stredisko Ischgl. V Štajersku a Vorarlbergu zrušili lokálne voľby. Zatvorené budú postupne školy, presúvajú sa maturity a skúšky a rušia omše, svadby a pohreby. Obmedzovať sa budú aj obchody.

Maďarsko – 16 nakazených

Maďarsko obmedzuje podujatia nad sto osôb, na hraniciach so Slovinskom a Rakúskom budú kontroly. Cudzinci z rizikových krajín (Čína, Taliansko, Irán, Južná Kórea) majú zakázaný vstup do krajiny, občania Maďarska pôjdu po návrate z týchto krajín do karantény na 14 dní.

Poľsko – 50 nakazených, 1 obeť

Poľsko zatvorilo školy aj škôlky a zrušilo množstvo kultúrnych a športových podujatí. Zatvorené budú aj kiná. Krajina zatiaľ zaviedla na hraniciach kontroly, úplne zatvoriť ich však nechce.

Vláda zatiaľ neplánuje ani posunutie prezidentských volieb plánovaných na máj. Poľská cirkev zatiaľ počet omší navýšila, aby sa na jednej omši stretlo menej ľudí.

Taliansko – 12839 nakazených, 1016 obetí

V Taliansku panuje výnimočný stav, zatvorené sú všetky obchody s výnimkou potravín a lekární, tiež bary, kaderníctva a iné služby.

Takzvaná červené zóna už nepokrýva iba sever Talianska, ale celú krajinu.

Z krajiny môžu Taliani odísť len po lekárskom potvrdení, vláda ľudí vyzýva, aby necestovali vôbec. Všetky verejné podujatia sú zrušené, reštaurácie aj bary sú od stredy zatvorené.

Nemecko – 2472 nakazených, 5 obetí

Nemecko vo štvrtok plánovalo zaviesť viac opatrení, ktoré by ochránili ľudí aj nemeckú ekonomiku. Starším ľuďom odporúčajú zostať doma, všetkým ostatným nenavštevovať podujatia. Plošný zákaz výuky v školách však zatiaľ nemecká vláda nevydala. Letecká spoločnosť Lufthansa zrušila viac ako polovicu letov do konca marca. Na zmiernenie dopadov krízy vyčlenila vláda miliardu eur.

Španielsko - 2784 nakazených, 86 obetí

Pred cestovaním do Španielska varovalo viacero krajín. Vo väčšine španielskych regiónov už zatvorili školy a zrušili športové a kultúrne podujatia. Lety medzi Talianskom a Španielskom sú zrušené. Vláda by mala čoskoro predstaviť prísnejšie opatrenia. Celá španielska vláda musí podstúpiť testy, keďže u jednej z ministeriek sa koronavírus potvrdil.

Spojené štáty americké - 1335 nakazených, 38 obetí

Američania na príkaz prezidenta Donalda Trumpa obmedzili vstup všetkým ľuďom, ktorí sa v posledných štrnástich dňoch nachádzali v Schengenskom priestore. Celkovo ľudia z 26 krajín sa tak najbližší mesiac do USA nedostanú, do lietadiel by ich pustiť nemali.

Výnimku majú krajiny mimo Schengenu, napríklad Británia či Írsko. Nariadenie sa netýka ani Američanov, ktorí sa vracajú do vlasti a ich rodinných príslušníkov. Americké ministerstvo zahraničných vecí zároveň odporučilo Američanom, aby prehodnotili svoje plány vycestovať do zahraničia.

Veľká Británia - 562 nakazených, 10 obetí

Aj keď premiér Boris Johnson hovorí o najväčšej zdravotníckej kríze generácie, Británia zatiaľ drastické obmedzenia nerobí. Školy zostanú otvorené, štát však zvažuje zrušenie verejných podujatí. Škótsko ruší od budúceho týždňa zhromaždenia s viac ako päťsto ľuďmi. Ľudia, ktorí kašľú alebo majú zvýšenú teplotu, by mali zostať na sedem dní doma. Starším ľuďom vláda odporučila, aby nešli na výletné plavby.

Školy zatvárajú v Dánsku, Nórsku, v Litve, na Malte aj v Írsku. Íri tiež rušia oslavy Dňa sv. Patrika. Holandsko zakázalo udalosti s viac ako sto účastníkmi.

Vstup pre cudzincov zakázala India, Bhután aj Kuvajt, Guatemala sa zatvára pred cestujúcimi z Európy. Filipínska Manila bude v karanténe a zastaví domáce lety a plavby. Lety z jedenástich najviac postihnutých štátov zrušil Libanon. Izrael otáča ľudí zo zahraničia, ktorí nemajú zabezpečenú v krajine dvojtýždňovú karanténu.