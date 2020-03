Washingtonský Kapitol bude do apríla uzavretý pre verejnosť

12. mar 2020 o 16:36 TASR

WASHINGTON. Americký Kongres od štvrtka až do apríla v súvislosti so šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2 zatvorí pre verejnosť budovu washingtonského Kapitolu a všetky objekty, v ktorých sa nachádzajú kancelárie Snemovne reprezentantov a Senátu, informovala štvrtok agentúra AP.

Úrady amerického Kongresu oznámili, že zákonodarcovia, ich asistenti, novinári a oficiálne návštevy budú mať vstup do uvedených budov povolený.

Nákazu potvrdili u zamestnanca Senátu

Úrady podľa svojho vyhlásenia konajú v záujme zdravia a bezpečnosti zamestnancov amerického Kongresu a verejnosti. V budove Kapitolu vo Washingtone zasadá Kongres USA.

Nákazu koronavírusom potvrdili u jedného zamestnanca Senátu, ktorý pracuje v úrade demokratickej senátorky Marie Cantwellovej, informovala agentúra AFP.

Zamestnanec bol podľa senátorkinho úradu izolovaný od doby, keď sa uňho vyskytli prvé príznaky a neprišiel do kontaktu s Cantwellovou alebo ďalšími členmi Kongresu.

Zákaz vstupu občanov EÚ

Americký prezident Donald Trump oznámil zákaz vstupu občanov EÚ do Spojených štátov na 30 dní.

Americké opatrenie vstúpi do platnosti v piatok a bude sa týkať všetkých osôb, ktoré vycestovali do schengenského priestoru 14 dní pred očakávaným príchodom do Spojených štátov.

Výnimku majú Američania a osoby s trvalým pobytom v USA. Zákaz sa netýka cestujúcich zo Spojeného kráľovstva.

Americký viceprezident Mike Pence oznámil, že vláda všetkých občanov USA vracajúcich sa z Európy žiada, aby zostali 14 dní v karanténe, napísala agentúra DPA.

Koronavírusom sa v USA zatiaľ nakazilo takmer 1300 ľudí a najmenej 37 nákaze podľahlo.