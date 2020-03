Snaha zvrhnúť prezidenta? Aj tak vidia Trumpové médiá koronavírus

Spojené štáty potvrdili asi tisíc prípadov ľudí nakazených koronavírusom.

12. mar 2020 o 21:15 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Pre koronavírus zrušili novinárom v americkej basketbalovej NBA prístup do mixzóny a Francúz Rudy Gobert, hráč Utahu Jazz a jedna z najväčších hviezd ligy, tak prehovoril v miestnosti na tlačové konferencie.

Na záver sa rozlúčil tým, že sa dotkol všetkých mikrofónov a diktafónov, ktoré pred neho novinári položili. Bol pondelok a Gobert vtipkoval. O dva dni neskôr už prerušili súťaž preto, že práve u tohto hráča diagnostifikovali nákazu koronavírusom.

NBA je pritom jednou z hlavných súčastí americkej kultúry a dôležitý vývozný artikel. Náklady na prerušenie budú obrovské. Aj tento prípad však ukazuje, ako v posledných týždňoch nebrali v Spojených štátoch mnohí hrozbu koronavírusu celkom vážne. A ako sa im to teraz vracia.

Ako chrípka

Aj samotný prezident Donald Trump odkazoval, že koronavírus, ktorý sa dostal aj do Spojených štátov, je podobne nebezpečný ako každoročná chrípka. Klamlivo tvrdil, že úmrtnosť je nižšia ako pri chrípke a že čoskoro príde vakcína, aj keď podľa odborníkov by to malo trvať najmenej rok.

Už v stredu večer však vystúpil s prejavom, v ktorom oznámil zrušenie letov do schengenského priestoru na najbližších 30 dní. Do USA by v tomto období nemali vstúpiť občania Európskej únie, Američania sa z Európy môžu vrátiť.

V Spojených štátoch mali v tom čase viac ako 1300 potvrdených prípadov nakazenia vírusom a 34 obetí.

Európe vyčítal, že podcenila situáciu a vďaka tomu sa vírus dostal z Číny na kontinent. On to nedopustí, hovoril v prejave spôsobom, ako sa bežne hovorí o zahraničnej armáde alebo teroristickej sieti.

„Vírus nebude mať proti nám šancu. Žiadna krajina nie je viac pripravená alebo odolnejšia ako Spojené štáty,“ povedal v prejave zo svojej pracovne v Bielom dome, odkiaľ prezidenti vysielajú len tie najdôležitejšie posolstvá. Trump odtiaľ k národu prehovoril druhýkrát, pred rokom varoval pred hrozbou invázie z Mexika.

Pridal aj svoje klasické vyjadrenia určené voličom v tohtoročných voľbách, podľa ktorých je americká ekonomika vďaka nemu najsilnejšia na svete a obmedzenia ju neohrozia.

Nepripravená krajina

“ Demokrati dúfajú, že príde pandémia a zabije milióny ľudí, aby ukončili víťaznú sériu Donalda Trumpa. „ Donald Trump junior, syn amerického prezidenta

Odborníci na pandémie však v posledných týždňoch tvrdili presný opak. Napriek opatreniu z prelomu januára a februára, v ktorom Trump zastavil lety medzi Spojenými štátmi a Čínou, je podľa nich krajina veľmi slabo pripravená.

Biologička Liz Spechtová napríklad pre americký lekársky web Stat napísala, že Spojené štáty majú približne 2,8 nemocničnej postele na tisíc obyvateľov. Ak by len desať percent ľudí nakazených koronavírusom muselo skončiť v nemocnici, tie by boli plné v prvej polovici mája.

Trump pripravenosť krajiny na budúcu nákazu podkopával svojimi minulými rozhodnutiami. V rozpočte na budúci rok napríklad navrhuje skresať rozpočet Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) o šestnásť percent.

Centrum sa zameriava na infekčné choroby, spravuje laboratória, epidemiologické, prevenčné či analytické programy v tejto oblasti. Škrtom čelilo už aj v prvých rokoch Trumpovho vládnutia.

Vláda chce tiež o tri miliardy menej investovať do medzinárodných programov, ktoré majú zastaviť globálne epidémie ešte v zárodku.

V roku 2018 po reorganizácii Národného bezpečnostného výboru odišiel z postu riaditeľ pre riešenie globálnej pandémie Tim Ziemer. Vláda tento post doteraz neobsadila, oberá sa tak o koordinátora pre takéto prípady.

Ziemer mal pritom skúsenosti napríklad s nákazou eboly, ktorá v roku 2018 vypukla v Konžskej demokoratickej republike, kde sa ju aj podarilo udržať. Predtým úspešne bojoval proti rozšíreniu malárie.

Pokus odvolať prezidenta

Reakcii na koronavírus nepomáhajú ani médiá tradične naklonené Trumpovi, ktorí opakovali jeho naratív o „chorobe nebezpečnej ako každoročná chrípka“.

„Môže to byť pravda,“ reagoval napríklad Trumpov obľúbený moderátor Sean Hannity z Fox News na názor užívateľa twitteru, že v skutočnosti ide o sprisahanie s cieľom vyvolať paniku, poškodiť ekonomiku a potlačiť iné názory. Pravidelne ho sledujú asi štyri milióny ľudí.

Hlásateľka relácie Fox Business Trish Reganová zas celú paniku okolo vírusu označila za „ďalší pokus odvolať prezidenta“.

Prezidentov syn Donald Trump junior v NBC zas tvrdil, že opoziční demokrati dúfajú, že vypukne pandémia „a zabije milióny ľudí, aby ukončili víťaznú sériu Donalda Trumpa“.

„Takýto mediálny naratív vytvára hrozbu pre súčasné ohrozenie verejného zdravia,“ povedal pre televíziu MSNBC Charlie Sykes, konzervatívec, ktorý pred dvomi rokmi napísal knihu s názvom Ako pravica stratila rozum.

Môže to motivovať ľudí, ktorí všetky informácie o nákaze považujú za prehnané, aby ignorovali varovania úradov. „Toto nie je len problém pravice, stáva sa to reálnou hrozbou pre celú populáciu. Keď začnú ľudia umierať, zrazu to prestane byť také zábavné,“ odkázal.

Osobitne rizikové sú podobné vyhlásenia vo Fox News, ktorej priemerný divák má približne 65 rokov. Práve starší ľudia sú najviac ohrození koronavírusom a zľahčovanie situácie sa im môže stať osudným.