Cár Putin. Večný prezident môže priviesť Rusko ku kolapsu

Putin môže vládnuť dlhšie ako Stalin.

11. mar 2020 o 17:09 Lukáš Onderčanin

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruský prezident Vladimir Putin v minulosti hovoril o tom, že neplánuje meniť ústavu, aby sa udržal pri moci. Tiež kritizoval to, keď sovietski lídri zostávali v úrade až do smrti.

Aj keď bolo jasné, že Putin sa po roku 2024, keď sa mu skončí prezidentský mandát, neplánuje stiahnuť z politiky, Rusko čaká nová deľba moci. Reforma mala oslabiť úlohy prezidenta aj obmedziť funkčné obdobia na dve. Putin by si mohol nájsť nové miesto napríklad na premiérskom poste.

V utorok však došlo k zvratu, ktorý naznačuje, že Rusko sa žiadnej zásadnej zmeny nedočká. Putin by mohol pri moci zostať až do roku 2036. Prekonal by tým aj diktátora Josifa Vissarionoviča Stalina. Analytik sa však obáva, že pre Rusko je to zlá správa.

Rusko má problém

Ústavná reforma, o ktorej v posledných týždňoch rokovala duma, mala znížiť dominanciu budúceho prezidenta. Navrhol ju sám Putin. V utorok sa však na poslednú chvíľu ozvala poslankyňa a bývalá sovietska kozmonautka Valentina Tereškovová.

Tá navrhla, aby sa z reformy vypustili všetky obmedzenia na dĺžku vládnutia alebo aby sa aspoň vynulovali obmedzenia v prípade súčasného prezidenta.

“ Putin tam musí byť – pre prípad, že by sa niečo pokazilo. „ Valentina Tereškovová, poslankyňa a bývalá kozmonautka

„Putin tam musí byť – pre prípad, že by sa niečo pokazilo,“ povedala podľa agentúry Bloomberg prvá žena vo vesmíre.

Predseda Štátnej dumy potreboval náhlu zmenu konzultovať s vládnou stranou a samotným prezidentom. Ten do hodiny prekvapivo osobne prišiel do parlamentu.