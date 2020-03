Malé lietadlo na Floride spadlo na dvor za rodinným domom

Nehodu prežili dvaja muži a pes.

10. mar 2020 o 12:03 SITA

BRATISLAVA. V americkom štáte Florida spadlo malé lietadlo na dvor za rodinným domom.

Prípad sa stal neďaleko letiska Destin, pričom stroj sa zrútil na strom stojaci len kúsok od domu.

Podľa doterajších informácií nehodu prežili bez vážnych zranení dvaja muži a pes. Stroj mieril z Kansasu a pred nehodou hlásil problém s motorom.

Majiteľka domu uviedla, že v tom čase bola na prechádzke.

"Ak by som sa vrátila o niečo skôr, určite by som tam sedela a pozorovala by som lietadlá, pretože práve to rada robím počas víkendov," vyhlásila.