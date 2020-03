Turecko zachránilo dva člny s migrantmi, ktorí chceli plaviť do Grécka

Pobrežná stráž zachránila 121 migrantov.

8. mar 2020 o 14:15 TASR

ISTANBUL. Turecká pobrežná stráž zachránila 121 migrantov pokúšajúcich sa v dvoch člnoch preplávať cez Egejské more do Grécka.

Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na znenie nedeľnej správy tureckej tlačovej služby Anadolu.

Zákaz preplavovať sa

Stráž prinútila člny vrátiť sa do tureckých vôd a pristáť pri západotureckom pobrežnom meste Češne. V jednom z plavidiel bolo 47 Afgancov a jeden Sýrčan, druhý čln mal na palube 48 Afgancov, 24 Konžanov a jedného Angolčana.

Všetci utečenci a migranti boli vrátení do tureckého vnútrozemia, uviedla Anadolu. Nemecká tlačová agentúra DPA však uvádza, že túto informáciu si nemohla nezávisle overiť.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nariadil nedávno pobrežnej stráži, aby vzhľadom na "nebezpečenstvo s tým spojené" nedovolila migrantom preplavovať sa cez Egejské more.

"Prístup nezasahovať proti migrantom snažiacim sa odísť z Turecka zostáva naďalej v platnosti - toto nové (nariadenie) sa týka (len) preplavovania sa cez more, pretože je to nebezpečné," napísala v piatok turecká pobrežná stráž na svojom Twitteri.

Dohoda s Európskou úniou

Len v priebehu jedného dňa - štvrtka - bolo na mori zachránených 97 migrantov po tom, čo "grécka strana poškodila tri člny a nechala ich napoly sa potápajúce uprostred mora", spresnila v piatkovom tweete pobrežná stráž.

Erdogan pred týždňom vyhlásil, že Ankara povolí migrantom cestovať do Európy, keďže Turecko už nedokáže zvládať nové vlny ľudí utekajúcich z vojnou sužovanej Sýrie.

Turecko na základe dohody z roku 2016 súhlasilo so zastavením prílivu utečencov do Európy, a to výmenou za finančnú pomoc pre starostlivosť o niekoľko miliónov utečencov v krajine. Ankara však už odvtedy viac ráz protestovala, že Európska únia túto dohodu nedodržiava.