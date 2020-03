Guvernér štátu New York vyhlásil pre koronavírus stav núdze

7. mar 2020 o 22:00 TASR

NEW YORK. Guvernér štátu New York Andrew Cuomo vyhlásil v sobotu stav núdze, aby úrady mohli účinnejšie riešiť krízu vyvolanú koronavírusom nového typu, ktorým sa v štáte New York nakazilo už 76 ľudí.

V celých Spojených štátoch evidujú 17 obetí koronavírusu SARS-CoV-2 a viac ako 300 ľudí, ktorí naň boli pozitívne testovaní. Informovala o tom agentúra Reuters.

Na stretnutí s novinármi sa Cuomo vyslovil za dôsledné testovanie ľudí na prítomnosť koronavírusu v ich organizme.

Vysvetlil, že "čím viac pozitívnych (prípadov) zistíte, tým lepšie." Uviedol tiež, že "identifikácia ľudí, ktorí majú vírus, je dobrá, pretože môžu byť izolovaní a nebudú infikovať ďalších."

Po vyhlásení stavu núdze v štáte New York bude uvoľnených až 30 miliónov dolárov, ktoré sa použijú na rozšírenie testovania a nákup predmetov, ako sú masky a ochranné pomôcky pre zdravotníckych pracovníkov, vysvetlil guvernér.

Viac prípadov nákazy koronavírusom ako New York hlási štát Washington, kde evidujú 86 pozitívne testovaných, a Kalifornia, odkiaľ hlásia 79 prípadov nákazy.

Na boj s rýchlo sa šíriacim koronavírusom Kongres odsúhlasil vyčlenenie ôsmich miliárd dolárov (7,1 miliardy eur).