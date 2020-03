Aktivisti v Jekaterinburgu si Stalinovu smrť pripomenuli ohňostrojom

Žiadny tyran nezabil toľko ľudí ako Stalin, uviedol aktivista.

6. mar 2020 o 10:03 TASR

MOSKVA. Neznámi aktivisti vo štvrtok večer v centre ruského mesta Jekaterinburg na Urale odpálili ohňostroj na počesť 67. výročia úmrtia predsedu Rady ministrov ZSSR Josifa Stalina. Informoval o tom spravodajský portál Znak.

Podľa portálu Gazeta.ru radnica mesta ohňostroj nepovolila.

Gubernátor Sverdlovskej oblasti Jevgenij Kujvašev však aktivistov podporil.

Poznamenal, že Stalin zostáva "jednou z najkontroverznejších" postáv sovietskych a ruských dejín.

Jeden z organizátorov ohňostroja, člen skupiny iniciatívnych občanov mesta, ktorý chcel zostať v anonymite, pre portál vysvetlil, že ohňostroj na pripomenutie výročia Stalinovej smrti zorganizovali z dôvodu, lebo "žiadny tyran nezabil toľko ľudí" ako Stalin.

Deň výročia jeho smrti by sa mal preto stať štátnym sviatkom - dňom oslobodenia". Dodal, že ak by Stalin zomrel neskôr, počet obetí by bol omnoho väčší."

Podľa novinárov ohňostroj trval asi desať minút. Pred jeho začiatkom policajti kontrolovali doklady aktivistov a vyfotografovali pyrotechniku.

Výročie Stalinovej smrti si pripomenuli aj v iných mestách Ruska. Kým komunisti naňho spomínali najmä ako na človeka, ktorý porazil nacistov a zvíťazil vo Veľkej vlasteneckej vojne, aktivisti opozície upozorňovali na milióny obetí represií stalinistického režimu.

Podľa najoptimistickejších odhadov počas obdobia veľkého teroru, teda v rokoch 1937 a 1938, bolo z politických dôvodov v ZSSR odsúdených a zastrelených 681.692 ľudí.

Odhaduje sa, že spolu s úmrtiami v pracovných táboroch (gulagoch) si teror rokov 1937-41 vyžiadal viac ako milión obetí.

Rozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že napriek týmto masívnym represiám Rusi majú Stalina stále v úcte. "Dôvodom je, že v Rusku nedošlo k destalinizácii," uviedol politický analytik Vladimir Pastuchov.