V Iráne podľahlo koronavírusu už 107 ľudí, školy zostanú do apríla zatvorené

Počet nakazených sa v Iráne zvýšil 3513.

5. mar 2020 o 13:06 TASR

TEHERÁN. Irán vo štvrtok oznámil 15 ďalších úmrtí v dôsledku nákazy novým typom koronavírusu, čím sa celkový počet obetí v tejto krajine zvýšil na 107. Informovala o tom agentúra AFP.

Počet nakazených sa zvýšil na 3513. Iránske ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že školy a univerzity v krajine zostanú z dôvodu šírenia nákazy do začiatku apríla zatvorené.

"Ľudia by to nemali považovať za príležitosť na cestovanie. Mali by zostať doma a brať naše varovania vážne," varovalo ministerstvo.

Prvý prípad nákazy v Iráne potvrdili 19. februára v šiitskom pútnickom meste Kom.

Nový koronavírus SARS-CoV-2 si Číne, kde koncom decembra 2019 potvrdili prvé prípady, vyžiadal už viac než 3000 obetí na životoch a počet nakazených sa vyšplhal na 80 409.

Celkový počet nových potvrdených prípadov nákazy tam však aj naďalej klesá.

Vírusom je nakazených na celom svete vyše 95.000 ľudí a podľahlo mu viac ako 3200 osôb.