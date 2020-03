Grécko chce deportovať migrantov, ktorí prišli v marci

Turecko umožnilo tisícom migrantov, aby sa presunuli k hraniciam s Gréckom a Bulharskom.

5. mar 2020 o 11:09 TASR

ATÉNY. Migrantov, ktorí nelegálne prišli do Grécka po 1. marci, presunú grécke úrady do mesta Serres na severe krajiny a následne ich deportujú do krajín ich pôvodu.

Podľa agentúry Reuters o tom v stredu neskoro večer informoval grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis.

Turecko pustilo migrantov

Ankara v uplynulých dňoch umožnila tisícom migrantov, aby sa presunuli k hraniciam s Gréckom a Bulharskom - dvoma členskými krajinami EÚ.

Stalo sa tak napriek záväzku Turecka, vyplývajúceho z dohody s EÚ, že migrantov ponechá na svojom území.

Stovky migrantov a utečencov sa po oznámení Ankary z 28. februára vydali na cestu do Grécka, pričom mnohí po mori na Lesbos a iné grécke ostrovy.

Ankara a Atény sa teraz navzájom obviňujú z používania nadmernej sily na spoločných hraniciach, kde v posledných dňoch došlo k potýčkam medzi migrantmi a bezpečnostnými silami.

"Naším cieľom je vrátiť ich do ich (domovských) krajín," povedal Mitarakis pre Athens News Agency. Uviedol tiež, že migranti, ktorí vstúpili do krajiny pred 1. januárom 2019 a ktorí žijú na ostrovoch, budú v nasledujúcich dňoch premiestnení na pevninu.

Grécko 1. marca - po nahromadení migrantov na svojich hraniciach - oznámilo, že na mesiac zastavuje prijímanie nových žiadostí o azyl. Tento krok vyvolal kritiku zo strany ľudskoprávnych organizácií.

Turecko v stredu obvinilo grécke bezpečnostné zložky, že pri paľbe do migrantov na hranici jedného z nich smrteľne poranili a ďalších piatich zranili.

Grécko toto tvrdenie odmietlo a obvinilo tureckú políciu, že na svojej strane hraníc používa slzotvorný plyn, aby tak pomáhalo nelegálnym migrantom pri prechode stráženej hranice.

Situácia sa upokojila

Po týchto incidentoch a obviňovaní je zatiaľ situácia na hraniciach Grécka s Tureckom pokojná.

"Dnes je situácia pokojná. Včera sme zastavili skupinu 150 migrantov. Budeme tu tak dlho, ako bude potrebné," povedal pre Reuters nemenovaný policajný úradník.

Žiadne člny s migrantmi na mori nespozorovali ani hliadky v blízkosti ostrova Lesbos, kde je už je už viac ako 20-tisíc žiadateľov o azyl, mnohí z nich žijú v preplnených táboroch v zlých hygienických podmienkach.

Grécko a EÚ obviňujú Turecko, že otvorením hraníc pre migrantov vydiera Brusel, aby poskytol viac peňazí na riešenie migračnej krízy alebo podporil geopolitické ciele Ankary v sýrskom konflikte.

Turecko, na ktorého území je 3,6 milióna sýrskych utečencov a čelí ďalšiemu ich prílevu v dôsledku prudkého zintenzívnenia bojov v severozápadnej provincii Idlib, tvrdí, že viac ich už nemôže prijať a sťažuje sa, že poskytovaná pomoc EÚ zaostáva za potrebami utečencov.