Francúzski poslanci predbežne schválili dôchodkovú reformu

Očakáva sa, že zákon narazí na odpor opozície v Senáte.

4. mar 2020 o 12:28 TASR

PARÍŽ. Dolná komora francúzskeho parlamentu v stredu bez hlasovania schválila návrh zákona o reforme dôchodkového systému, proti ktorému sa búria odborári i zamestnanci.

Zákon bude teraz predložený do Senátu, kde sa tiež očakáva odpor opozície.

Pokusy o odvolanie vlády

Následne sa vráti do Národného zhromaždenia na konečné schválenie. Informovala o tom agentúra AFP.

Zákon bol prijatý krátko po polnoci po dvoch neúspešných pokusoch opozície o odvolanie centristickej vlády premiéra Édouarda Philippa. Jeden návrh podala ľavica, druhý pravica, informoval denník Le Monde.

Vládny kabinet pri schvaľovaní zákona využil ústavný článok 49.3, ktorý poskytuje možnosť schváliť novú legislatívu bez parlamentného hlasovania, ak dolná komora poslaneckého zboru (Národné zhromaždenie) nevyjadrí vláde nedôveru.

Ľavicová opozícia označila využitie ústavného článku 49.3 za nedemokratické a za prejav príklonu vlády k autoritárstvu.

Kritika od republikánov

Pravicoví Republikáni (LR) kritizovali aj znenie samotné zákona, označili ho za unáhlený a nepripravený a celú procedúru jeho prijímania za "bezprecedentné parlamentné fiasko".

Predseda vlády Philippe vo svojom vystúpení pred poslancami trval na to, že návrh zákona o dôchodkovej reforme povedie k "sociálnej spravodlivosti".

Vyhlásil, že "tí, ktorí obhajujú status quo (...), príliš často hovoria nezmysly". Podľa jeho názoru menšina, ktorá v parlamente "systematicky blokuje podstatné záležitosti", tým "nectí parlamentnú rozpravu".

Philippe ocenil "kompromisný text" znenia zákona so začlenením 180 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z rôznych skupín a z diskusií so sociálnymi partnermi.

Zjednotenie komplikovaného systému

Reformou terajšieho dôchodkového systému chce vláda prezidenta Emmanuela Macrona zjednotiť komplikovaný a podľa nej aj nespravodlivý systém so 42 rôznymi úpravami.

Plánuje tiež znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov a stabilizovať dôchodkový systém vzhľadom na demografický vývoj.

Podstatou predkladaného návrhu dôchodkovej reformy je zjednotenie celého systému, ktorý teraz pozostáva zo 42 čiastkových režimov poskytovania dôchodkov. Existujúci systém zaručuje niektorým profesiám predčasný dôchodok.

Zákonný vek odchodu do dôchodku je momentálne 62 rokov, po prijatí reformy by sa fakticky zvýšil na 64 rokov, keďže až od tohto veku by Francúzi dostávali plný dôchodok.

Vláda chce zaviesť dôchodkové body, ktoré by sa mali vzťahovať rovnako na všetkých občanov Francúzska, výnimky by boli zrušené.

Na protest proti vládnemu návrhu penzijnej reformy Francúzsko od začiatku decembra minulého roku zažíva štrajky a protesty.

Štrajk sa prejavuje najviac vo verejnej doprave, ale aj v ďalších sektoroch vrátane justície, školstva či zdravotníctva.