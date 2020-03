Koronavírusom nakazené študentky strávili dva dni aj v Budapešti

Hygienici zmapovali kontakty oboch nakazených cudziniek.

4. mar 2020 o 11:27 TASR

BUDAPEŠŤ. Dve mladé študentky, ktorým v ČR potvrdili nákazu novým koronavírusom a ktoré navštívili v uplynulých dňoch aj Maďarsko, pricestovali do Budapešti autobusom.

Pre internetové vydanie denníka Blikk to potvrdila autobusová spoločnosť.

Dievčatá, ktoré pricestovali autobusom z Viedne, strávili v maďarskom hlavnom meste dva dni, zatiaľ tam však nikoho nevzali do karantény.

Šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová v tejto súvislosti v utorok povedala, že už preverujú, kde sa študentky v Budapešti pohybovali a zdržiavali.

"Výsledky preverovania určia, aké opatrenia bude nutné prijať," dodala Müllerová s poznámkou, že v záujme vyjasnenia prípadu priebežne komunikujú s českými orgánmi.

Podotkla, že ak sa príznaky nákazy prejavili až v Prahe, nemuseli v Budapešti nikoho infikovať, napriek tomu je nutné odhaliť trasu ich pohybu.

V Českej republike potvrdili piaty prípad výskytu nákazy novým typom koronavírusu. Ide o ženu z Ekvádoru, u ktorej bol prvý test negatívny, uviedol v utorok ráno na tlačovej konferencii český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Žena z Ekvádoru cestovala spolu s Američankou, u ktorej sa nákaza koronavírusom potvrdila v nedeľu. Obe študujú v talianskom Miláne.

Hygienici zmapovali kontakty oboch nakazených cudziniek. V karanténe sú cestujúci a vodič autobusu, dvaja taxikári a čašník z reštaurácie.

Agentúra MTI uviedla, že študentky 24. februára pricestovali do Viedne, kde sa ubytovali v hoteli. Odtiaľ odcestovali do Budapešti, potom sa vydali cez Brno do Prahy, kde si objednali nocľah v rámci systému Airbnb.