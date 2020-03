V Idlibe je zničená alebo poškodená tretina budov

Ľudia žijúci v danom regióne ušli buď pred ofenzívou sýrskej armády alebo počas nej.

4. mar 2020 o 10:55 TASR

BEJRÚT. Prebiehajúce boje v severozápadnej Sýrii spôsobili, že veľké časti tohto regiónu sú neobývateľné.

Uvádza sa to v spoločnej správe, ktorú v stredu zverejnili výskumné centrum Harvard Humanitarian Initiative a neziskových organizácií Save the Children a World Vision.

Množstvo poškodených budov

Závery správy vyplynuli z analýzy družicových snímok miest a táborov v provincii Idlib, kde sýrsky režim od decembra vedie ofenzívu proti protivládnym povstalcom.

"Vedci odhadujú, že v skúmaných oblastiach bola takmer jedna tretina budov značne poškodená alebo zničená," píše sa v správe citovanej agentúrou AFP.

V správe sa tiež konštatuje, že ľudia žijúci v danom regióne ušli buď pred ofenzívou sýrskej armády alebo počas nej.

"Zničenie domov a životne dôležitej civilnej infraštruktúry týmto rodinám znemožní, aby sa v blízkej budúcnosti vrátili do svojich domovov," uvádza sa v texte.

Satelitné snímky analyzované v správe ukazujú, ako sa obrábané polia v priebehu niekoľkých mesiacov zaplnili tábormi pre vysídlených ľudí.

Súvisiaci článok Rusko nezastaví svoje bojové operácie v Sýrii Čítajte

Zobrazujú aj mnohé dediny a mestá prakticky zrovnané so zemou, citovala zo správy agentúra AFP.

Jednotky sýrskej vládnej armády a ich spojenci za podpory náletov ruských lietadiel v decembri roku 2019 spustili ofenzívu, ktorej cieľom je dobyť provinciu Idlib, označovanú za poslednú baštu islamistických povstalcov.

Táto operácia však súčasne spustila bezprecedentný exodus miestneho obyvateľstva, ktoré pred bombardovaním ušlo smerom k hranici Sýrie s Tureckom.

Obnova by trvala roky

V tejto enkláve sa teraz tiesnia zrejme až tri milióny ľudí žijúcich vo veľmi zlých podmienkach.

Hovorkyňa organizácie Save the Children Joelle Bassoulová podľa agentúry AFP upozornila, že ak by sa naplnil ten najlepší scenár, ktorým je okamžité vyhlásenie prímeria, trvalo by mesiace, ak nie roky, kým by sa nanovo postavila zničená civilná infraštruktúra a následne obnovila dôvera ľudí z týchto komunít, aby sa vrátili domov.

Sýrsky režim mal civilné ciele

V správe, ktorú v pondelok zverejnila vyšetrovacia komisia Rady OSN pre ľudské práva v Sýrii, sa uvádza, že sýrsky režim pri svojej ofenzíve v Idlibe zámerne cielil na civilnú infraštruktúru s cieľom vyvolať u obyvateľstva strach a uľahčiť si dobytie tohto územia.

Výsledkom týchto vojenských snáh je, že "civilné oblasti sa stali neobývateľnými," dodala Bassoulová s odvolaním sa na kľúčové mestá provincie Idlib: Ma'arat an-Numán a Chán Šajchún.

Uviedla, že bombardovanie niektorých miest sa uskutočnilo "v zjavnom úsilí o urýchlenie dobytia strategicky dôležitých úsekov diaľnic".

Recep Tayyip Erdogan a Vladimir Putin, prezidenti Turecka a Ruska - dvoch hlavných zahraničných hráčov v ozbrojenom konflikte v Sýrii -, sa tento týždeň majú zísť v Moskve. Očakáva sa, že budú diskutovať aj o prímerí v Sýrii.