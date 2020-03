NATO chce z Afganistanu stiahnuť štyritisíc vojakov

Po stiahnutí by v Afganistane ostalo 12-tisíc vojakov.

4. mar 2020 o 6:55 TASR

BRUSEL. Severoatlantická aliancia má v pláne výrazne znížiť svoju vojenskú prítomnosť v Afganistane, a to zo 16.000 na 12.000 vojakov. Pre televíziu ZDF to v utorok povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

"Cesta k mieru bude dlhá a namáhavá, preto všetko, čo v Afganistane urobíme, bude závisieť od podmienok," povedal Stoltenberg v Bruseli po tom, čo Spojené štáty uzavreli s afganským militantným hnutím Taliban dohodu, ktorej súčasťou je postupné stiahnutie amerických síl z Afganistanu.

"Musíme sa presvedčiť, že Taliban dodržiava záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy," zdôraznil Stoltenberg.

Približne polovica zo 4000 vojakov, ktorí sa z Afganistanu majú stiahnuť, budú príslušníci ozbrojených síl Spojených štátov, ostatní budú z iných členských štátov Aliancie, dodal Stoltenberg.

Vojská NATO sú v Afganistane prítomné od roku 2001. Úlohou súčasnej nebojovej misie nato v Afganistane je výcvik a financovanie afganských bezpečnostných síl.

USA a Taliban podpísali v sobotu v katarskej Dauhe dohodu, cieľom ktorej je ukončiť 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane. Na základe dokumentu, o ktorom obe strany s prestávkami rokovali viac než rok a pol, by sa mal začať odsun amerických vojakov z Afganistanu.

Na vnútroafganských rozhovoroch, ktoré by sa mohli konať v Osle, by išlo o dohodnutie podmienok trvalého prímeria medzi Talibanom a afganským štátom. Toto prímerie by malo byť následne oznámené spolu s dohodou o politickom časovom pláne pre Afganistan.