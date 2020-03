EÚ vyhlásila novú globálnu koalíciu pre ochranu biodiverzity

Kríza biodiverzity je dôležitým aspektom zmeny klímy, uviedol Virginijus Sinkevičius.

3. mar 2020 o 18:12 TASR

BRUSEL. Európska komisia v utorok pri príležitosti Svetového dňa divej prírody vyhlásila novú globálnu koalíciu pre biodiverzitu.

Zároveň spustila komunikačnú kampaň, v ktorej vyzýva na intenzívnejšiu mobilizáciu pri zvyšovaní informovanosti o potrebe chrániť biodiverzitu.

Opatrenia na celosvetovej úrovni

Pred konferenciou zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa uskutoční v októbri 2020, Európska komisia vyzýva všetky národné parky, akváriá, botanické záhrady, zoologické záhrady a prírodovedecké múzeá, aby spojili sily a zvyšovali informovanosť verejnosti o kritickom stave prírody.

Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti upozornil, že kríza biodiverzity je dôležitým aspektom zmeny klímy.

"Ochrana a obnova biodiverzity by nielen zachránila prírodu pre budúce generácie, ale prispela by aj k boju proti zmene klímy a pomohla by odvrátiť negatívne dôsledky na naše potraviny, zdravie a hospodárstvo," uviedol komisár.

Podľa jeho slov je potrebné súrne prijať opatrenia na celosvetovej úrovni, lebo ináč budú ľudia rozmanitosť prírody vídať len v zoologických a botanických záhradách.

Komisia upozornila, že národné parky, akváriá, botanické záhrady, zoologické záhrady a prírodovedecké múzeá môžu vďaka svojim zbierkam a programom vzdelávania a ochrany prírody najlepšie zvyšovať informovanosť verejnosti o tom, aké dramatické dôsledky má kríza biodiverzity.

Nová stratégia

Počas summitu OSN o biodiverzite (CoP 15) sa očakáva, že 196 zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite prijme nový globálny rámec na ochranu a obnovu prírody, ako sa to vyžaduje v parížskej klimatickej dohode.

Po summite sa bude koalícia pre biodiverzitu zameriavať na koordinované opatrenia s hmatateľným dosahom, ktorých cieľom bude zvrátiť stratu biodiverzity.

Komisia v priebehu marca oznámi novú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity zameranú na ochranu a obnovu prírody.

Od 1. do 5. júna 2020 bude navyše prebiehať rozsiahla akcia na zvýšenie zapojenia verejnosti s názvom Zelený týždeň EÚ.

Cieľom bude mobilizácia spoločnosti v záujme ochrany prírody a biodiverzity a jej súčasťou budú desiatky podujatí v celej Európe, ako aj odborné konferencie v Lisabone a v Bruseli.