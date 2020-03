Francúzsko pre koronavírus zatvorilo desiatky škôl, ostatné sa zásobujú mydlom

V departmáne Oise severne od Paríža prerušili vyučovanie na školách prvého i druhého stupňa.

3. mar 2020 o 14:42 TASR

PARÍŽ. Francúzske úrady rozhodli o zatvorení približne 120 škôl v oblastiach, odkiaľ sú hlásené najvyššie počty ľudí nakazených novým koronavírusom.

Zatvorenie ďalších môže nasledovať v nadchádzajúcich dňoch, oznámil v utorok minister školstva Jean-Michel Blanquer, ktorého údaje prevzala tlačová agentúra AFP.

Prerušili vyučovanie

Ide o región, kde sa objavil najvýraznejší zhluk prípadov nakazenia a kde žili aj dvaja pacienti, ktorí ochoreniu spôsobenému koronavírusom podľahli.

Vo Francúzsku podľa AFP oficiálne evidujú už 191 nakazených a troch mŕtvych.

Blanquer povedal pre televíznu stanicu LCI, že zatvorenie škôl v departmáne Oise postihlo približne 35.000 detí.

Ďalších 9000 má zostať doma v departmáne Morbihan, ktorý je súčasťou regiónu Bretónsko. Na parížskom predmestí Montreuil zatvorili triedu s 20 žiakmi po tom, ako u jedného z nich testy potvrdili koronavírus.

Vyučovanie v Oise je prerušené až do odvolania, v prípade Morbihanu opatrenie platí prinajmenšom do 14. marca.

Iné školy sa medzitým vo väčšej miere zásobujú mydlom na umývanie rúk. Podľa Blanquera však zatiaľ nie je plánované prerušenie vyučovania v celej krajine.

"Nemalo by zmysel obmedziť každého a ochromiť krajinu. Bolo by to kontraproduktívne," vyjadril sa minister.

Pozastavili výlety do zahraničia

Francúzske úrady už predtým pozastavili všetky školské výlety do zahraničia a zakázali zhromaždenia v uzavretých priestoroch s účasťou viac ako 5000 osôb.

Prezident Emmanuel Macron, ktorý má v utorok na programe návštevu krízového strediska ministerstva zdravotníctva, tento týždeň zrušil účasť na viacerých podujatiach.

Obavy z nakazenia koronavírusom viedli vo Francúzsku k nedostatku čistiaceho gelu na ruky a tvárových rúšok.

Dodávatelia sa snažia doplniť svoje zásoby, väčšina výrobcov však sídli v Číne, kde úrady pre koronavírus nechali zatvoriť tisíce tovární.