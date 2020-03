Deň po dohode USA a Talibanu sa objavili prekážky rokovaní o mieri

Došlo k sporu okolo výmeny väzňov.

1. mar 2020 o 14:28 TASR

KÁBUL. Len deň po podpísaní dohody medzi afganským militantným hnutím Taliban a Spojenými štátmi sa vynárajú nové prekážky pre dosiahnutie mieru v krajine.

Vzhľadom na spor okolo výmeny väzňov je neisté, či sa budú konať vnútroafganské rozhovory medzi Talibanom a vládou v Kábule, teda skutočné mierové rokovania, plánované od 10. marca.

Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

Afganský prezident Ašraf Ghaní v nedeľu pred novinármi vyhlásil, že prepustenie 5000 zajatých príslušníkov Talibanu pred rozhovormi, spomenuté v podpísanej dohode, nie je záväzkom ani prísľubom, aký by mohli dávať USA.

Takýto krok podľa neho môže byť súčasťou vnútroafganských rokovaní a ich výsledkom, nie však podmienkou ich začatia.

Vysokopostavený vyjednávač Talibanu pre afganskú televíziu Tolo po podpísaní dohody s USA povedal, že prepustenie väzňov zo strany afganskej vlády je nevyhnutnosťou. Taliban by na základe tejto dohody mal prepustiť 1000 zadržiavaných osôb.

Okrem toho sa objavili rôzne názory na pokračovanie fázy "obmedzenia násilia" v Afganistane, ktorého dodržiavania na jeden týždeň bolo podmienkou podpísania dohody USA a Talibanu.

Ghaní v nedeľu povedal, že obmedzenie násilia je naďalej platné a cieľom je premeniť ho na prímerie. Hovorca Talibanu v nedeľu pre DPA povedal, že táto fáza sa skončila.

USA a Taliban podpísali svoju dohodu v sobotu v katarskej Dauhe. Na základe dokumentu, o ktorom obe strany rokovali viac než rok a pol, by sa mal začať odsun amerických vojakov z Afganistanu.

Na vnútroafganských rozhovoroch, ktoré by sa mohli konať v Osle, by išlo o dohodnutie podmienok trvalého prímeria medzi Talibanom a afganským štátom. Toto prímerie by malo byť následne oznámené spolu s dohodou o politickom časovom pláne pre Afganistan.