Katalánsky expremiér Puigdemont prehovoril vo Francúzsku na zhromaždení

Na zhromaždení sa podľa francúzskej polície zúčastnilo viac ako 100-tisíc ľudí.

29. feb 2020 o 18:21 TASR

MADRID. Desaťtisíce ľudí sa v sobotu zúčastnili v meste Perpignan na juhozápade Francúzska na zhromaždení, na ktorom vystúpil bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont a ďalší bývalí katalánski politici.

Informovali o tom webový portál The Local a denník El País na svojej webovej stránke.

Vyzval na prípravu k záverečnému boju

Na zhromaždení sa podľa francúzskej polície zúčastnilo viac ako 100.000 ľudí, uvádza El País.

Puigdemont podporovateľov nezávislosti Katalánska vyzval, aby sa pripravili na "záverečný boj".

Súčasný katalánsky premiér Quim Torra v januári oznámil, že zvolá predčasné voľby z dôvodu napätých vzťahov v katalánskej vládnej koalícii.

Roztržka sa týka Puigdemontovej strany Spoločne pre Katalánsko (JxC) a Republikánskej ľavice Katalánska (ERC), na čele ktorej je Oriol Junqueras. Ten je jeden deviatich odsúdených separatistov, ktorých súd uväznil za pokus o vyhlásenie nezávislosti v roku 2017.

Španielska vláda začala v stredu rozhovory s katalánskymi separatistami, cieľom ktorých je vyriešenie krízy v Katalánsku.

ERC žiadala rozhovory výmenou za podporu Sánchezovej vláde a prípadnú podporu pre jeho návrh rozpočtu na rok 2020. JxC však uprednostňuje viac konfrontačný prístup.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3NYQXhScMSw

Rozhovory so španielskou vládou nespomenul

Puigdemont počas svojho prejavu rozhovory so španielskou vládou nespomenul. Bývalá katalánska ministerka školstva Clara Ponsatíová však takúto možnosť odmietla.

Puigdemont spolu s niekoľkými členmi svojej vlády ušiel do Belgicka v októbri 2017 po referende o nezávislosti Katalánska, ktoré Španielska vláda vyhlásila za nelegálne.

Madrid ich stíha za vzburu, urážku, neposlušnosť a spreneveru štátnych financií. Španielsko na Puigdemonta vydalo európsky zatykač.

Puigdemont sa podľa The Local doteraz neodvážil vycestovať do Francúzska, kde polícia a súdy spolupracujú so Španielskom.

V májových voľbách bol však zvolený do Európskeho parlamentu, na základe čoho má poslaneckú imunitu.