Američania odídu, Taliban zloží zbrane. Dohoda je nádejou na koniec vojny v Afganistane

Vojna trvá osemásť rokov.

29. feb 2020 o 16:19 Matúš Krčmárik

KÁBUL, BRATISLAVA. Prvé rakety na Afganistan dopadli 8. októbra 2001, prví americkí vojaci do krajiny vstúpili o jedenásť dní neskôr.

Bolo mesiac po útoku na newyorské Dvojičky a Pentagón. Džihádisti z Talibanu, ktorí práve v Afganistane vládli, odmietli vydať Usámu bin Ládina, šéfa al-Káidy, ktorá 11. septembra útočila a tak sa stali terčom útokov.

Deti narodené na začiatku vojny nedávno oslávili dospelosť a prežili v nej celý život. Vláda Talibanu padla prakticky okamžite po invázii, bin Ládin je mŕtvy od roku 2001, no boje sa neskončili doteraz.

To by sa mohlo zmeniť. Američania a Taliban v sobotu podpísali v katarskej Dauhá dohodu, ktorá by mohla viesť ku koncu konfliktu s desiatkami tisíc obetí. Washington sľúbil, že postupne stiahne všetkých svojich vojakov, džihádisti zas, že sa s vládou dohodnú na ukončení bojov.

O Afganistane rozhodnú Afganci

„Táto dohoda nebude znamenať nič a súčasné nádeje sa vytratia, ak prísľuby z nej nepremeníme na konkrétne kroky,“ povedal podľa New York Times americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. „O budúcnosti Afganistanu majú rozhodnúť Afganci. Dohoda medzi Spojenými štátmi a Talibanom im túto možnosť dáva.“

Konflikt stál dva bilióny dolárov, zomrelo pri ňom takmer 3500 spojeneckých vojakov (medzi nimi traja Slováci) a desaťtisíce Afgancov. Na jeho vrchole malo v Afganistane vojakov štyridsať štátov.

O rokovania s Talibanom sa cez neoficiálne kanály už v roku 2010 pokúšal predchodca súčasného prezidenta Barack Obama.