Delegácie Talibanu a USA dorazili do Kataru na podpis dohody o stiahnutí vojsk

Dohoda by mohla viesť k ukončeniu vojny v Afganistane.

29. feb 2020 o 11:51 TASR

DAUHA. Delegácia Talibanu pricestovala v sobotu do Kataru, kde má toto afganské militantné hnutie v priebehu dňa podpísať so Spojenými štátmi dohodu o stiahnutí amerických jednotiek, ktorá by mohla viesť k ukončeniu vojny v Afganistane.

Podľa agentúry Reuters to oznámili predstavitelia Talibanu.

V katarskej metropole Dauhe medzitým pristálo aj lietadlo s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, informuje agentúra AFP.

Príležitosť na mier

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že Pompeo sa v Dauhe zúčastní na podpísaní dohody o prímerí medzi USA a Talibanom.

V Kábule zároveň zverejnia spoločné vyhlásenie amerického ministra obrany Marka Espera a afganskej vlády.

"Vyzývame občanov Afganistanu, aby využili túto príležitosť na mier a novú budúcnosť pre svoju krajinu," vyhlásil Trump.

"Ak Taliban a vláda Afganistanu dodržia tieto záväzky, budeme mať silný impulz na ukončenie vojny v Afganistane a privedenie našich vojakov domov."

Dohoda, dosiahnutá po roku rokovaní poznačených napätím okolo násilia v Afganistane, by podľa očakávaní mala stanoviť časový plán stiahnutia tisícov amerických vojakov zo stredoázijskej krajiny výmenou za záruky Talibanu, že Afganistan sa už nestane útočiskom džihádistov zo skupín ako al-Káida a Islamský štát a miestom, odkiaľ by pripravovali útoky v zahraničí, približuje agentúra AFP.

Dialóg medzi vládou a Talibanom

Podmienkou podpísania dohody bolo úspešne uplatňovanie týždeň trvajúceho "obmedzenia násilia", ku ktorému sa Taliban na jednej strane a afganské a americké bezpečnostné sily na strane druhej zaviazali 21. februára.

Pompeo v piatok pred kongresmanmi vo Washingtone konštatoval "výrazný" pokles násilia v uplynulých šiestich dňoch. Dohoda by mala viesť k dialógu medzi vládou v Kábule a Talibanom.

Pozícia afganskej vlády v Kábule, ktorá bola z rozhovoroch USA a Talibanu vylúčená, je však naďalej nejasná v čase, keď Afganistan sužuje nová politická kríza po sporných výsledkoch volieb.

Podpis dohody v Dauhe je podľa informácií agentúry AFP stanovený na približne 13.45 h SEČ.

Na ceremónii by sa mali zúčastniť zástupcovia až 30 krajín - nie však reprezentanti afganskej vlády, ktorá vyslala len šesťčlennú pracovnú skupinu s cieľom nadviazať počiatočný kontakt s politickou kanceláriou Talibanu v Dauhe, zriadenou v roku 2013.

Separátna tlačová konferencia USA a afganskej vlády v Kábule sa očakáva o 13.15 h SEČ. Okrem Espera a afganského prezidenta Ašrafa Ghaního sa na nej zúčastní tiež generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý v sobotu pricestoval na rozhovory do Afganistanu, ako ráno oznámila Severoatlantická aliancia.