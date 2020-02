Kosovo zruší niektoré clá. EÚ je spokojná, Spojené štáty hovoria o chybe

Kosovo očakáva, že Srbsko prestane blokovať snahy o jeho medzinárodné uznanie.

28. feb 2020 o 18:34 SITA

TIRANA. Kosovo sa rozhodlo zrušiť stopercentné clá na niektoré srbské produkty. Oznámil to v piatok kosovský premiér Albin Kurti. Od 15. marca prestane platiť stopercentné clo na suroviny dovážané zo Srbska, no nie na výrobky a služby.

Kosovo teraz na oplátku čaká, že Srbsko prestane blokovať snahy o jeho medzinárodné uznanie. Ak sa tak stane, Kosovo zruší stopercentné clá na všetky srbské produkty, oznámil kosovský premiér.

Medzinárodné spoločenstvo na tento krok Prištiny reagovalo nesúrodo. Zatiaľ čo Európska únia s ním vyslovila spokojnosť, Spojené štáty vyhlásili, že toto opatrenie je nedostatočné a clá treba zrušiť úplne.

"Tento prvý krok môže mať pozitívny vplyv na obnovenie regionálneho obchodu a na obnovenie dialógu medzi Belehradom a Prištinou," reagovala na oznámenie Kosova EÚ.



"Naše stanovisko je úplne jasné: Clá musia byť úplne zrušené. Pán Kurti robí vážnu chybu," vyjadril sa ostro americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell, ktorý je zároveň aj vyslancom USA pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom.



Spojené štáty za tento postoj v piatok netradične pochválil aj srbský prezident Aleksandar Vučič. "Americký vyslanec Grenell má úplnú pravdu, a to čo tu vidíme, je len ďalší pokus o podvod," povedal srbský prezident.



Kosovo zaviedlo stopercentné clá na všetky produkty dovážané zo Srbska v novembri 2018 v odvete za to, že Srbsko dlhodobo blokuje snahy Kosova o jeho medzinárodné uznanie a o vstup do medzinárodných organizácií.

Svetové spoločenstvo označilo toto rozhodnutie Kosova vo vzácnej zhode za veľmi prehnané.