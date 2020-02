Zrušia mi let a skontrolujú ma na hraniciach? Otázky o koronavíruse

Z vírusu sa už takmer polovica nakazených vyliečila.

28. feb 2020 o 19:08 Lukáš Onderčanin

PEKING, BRATISLAVA. Koronavírus sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) čoskoro rozšíri do väčšiny, ak nie do všetkých štátov sveta. Napriek tomu sa krajiny snažia šírenie nákazy Covid-19 spomaliť a znížiť jej riziká.

Štáty zrušili alebo presunuli viacero športových a spoločenských podujatí, obmedzené sú aj niektoré lety.

Ako sa ľudí dotýkajú obmedzenia pri letoch alebo na štátnych hraniciach?

Prinášame najdôležitejšie otázky a odpovede o aktuálnej situácii ohľadom vírusu SARS-CoV-2.

1. Ako sa vyvíja počet nakazených?

Koronavírus sa rozšíril už do viac ako päťdesiatich krajín. Súčasne sa počet vyliečených pacientov blíži k polovici – z celkového počtu takmer 84-tisíc nakazených je už 36-tisíc ľudí zdravých.

Obetí je zatiaľ 2900, čo predstavuje úmrtnosť na úrovni 3,4 percenta. Väčšinou sa týka prípadov v Číne a najmä starších ľudí so zdravotnými problémami.

2. Aká je situácia v Európe?

Najväčším ohniskom epidémie v Európe zostáva sever Talianska. V krajine aktuálne evidujú viac ako 650 prípadov ochorenia Covid-19, pričom 17 pacientov chorobe podľahlo a 45 ľudí sa už vyliečilo. Z Talianska sa nákaza rozšírila aj do Nigérie či Alžírska.

Na Slovensku dosiaľ nebol potvrdený prípad koronavírusu, 143 testov bolo podľa ministerstva zdravotníctva negatívnych.

3. Aké opatrenia v posledných dňoch štáty zaviedli?

Viaceré krajiny zatvárajú dočasne školy či obmedzujú verejné zhromaždenia, aby šírenie vírusu spomalili.

Vo Švajčiarsku napríklad zakázali zhromaždenia s viac ako tisíc ľuďmi, v rámci čoho zrušili aj budúcotýždňový ženevský autosalón. Väčšinu škôl na najbližšie dva týždne zatvára Japonsko, mnohé zostávajú stále zatvorené v Číne a v Hongkongu.