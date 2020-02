Ľudstvo by sa malo za nerovnosti medzi mužmi a ženami hanbiť, tvrdí šéf OSN

Som hrdým feministom, vyhlásil António Guterres.

28. feb 2020 o 15:10 TASR

NEW YORK. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres vyzval v piatok na ukončenie nerovnosti medzi mužmi a ženami, za ktorú by sa malo ľudstvo v 21. storočí podľa neho hanbiť, pretože je nielen "hlúpa, ale aj neakceptovateľná".

Mizogýnia je všade

Šéf OSN uviedol, že diskriminácia žien a dievčat zostáva vážnym problémom na celom svete, pričom pretrvávajúcu rodovú nerovnosť prirovnal k "škvrnám" z minulosti ako otroctvu a kolonializmu.

"Od posmievania sa ženám, že sú hysterické či precitlivené, po obvyklé posudzovanie žien na základe ich vzhľadu; od mýtov a tabu, ktoré súvisia s prirodzenými telesnými funkciami žien, až po povýšenecké poučovanie žien zo strany mužov a obviňovanie obetí - mizogýnia je všade," povedal Guterres v prejave na pôde univerzity The New School v New Yorku.

"Je načase prestať sa pokúšať meniť ženy a začať meniť systémy, ktoré im bránia v dosahovaní ich potenciálu," uviedol šéf OSN s dôvetkom, že "21. storočie musí byť storočím rovnosti v otázke postavenia žien".

Záväzok do roku 2028

Guterres zároveň poznamenal, že ukončenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a zrušenie zákonov, ktoré diskriminujú ženy a dievčatá, sú iba dvoma oblasťami, na ktoré sa OSN zameriava.

"Ak chceme chrániť našu budúcnosť a našu planétu, musíme nutne transformovať a prerozdeliť moc. Preto by mali všetci muži podporovať práva žien a rodovú rovnosť. Preto som hrdým feministom," dodal.

Od 1. januára tohto roku OSN dosiahla rodovú rovnosť vo svojich najvyšších pozíciách a zaviazala sa ju do roku 2028 rozšíriť na všetkých úrovniach.