Český minister: Koronavírus tu už možno je, ale nie je dôvod na paniku

Riziko výskytu choroby v Česku je vysoké.

27. feb 2020 o 14:14 TASR

PRAHA. O ďalšom vývoji situácie týkajúcej sa šírenia koronavírusu rokovala vo štvrtok česká Epidemiologická komisia.

Námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula potom na tlačovej konferencii uviedol, že je možné, že koronavírus v Česku už je alebo čoskoro bude, zatiaľ však nebol potvrdený. Minister Adam Vojtěch vyzýval na ostražitosť, ale varoval aj pred panikou.

"Musíme byť ostražití, ale na akúkoľvek paniku nie je dôvod," povedal minister zdravotníctva Vojtěch a dodal, že riziko výskytu choroby v Česku je nepochybne vysoké, napísal portál Novinky.cz.

"Prvý prípad neznamenaná epidémiu," uviedol ešte minister. Zároveň sa pozastavil nad neadekvátnymi reakciami niektorých občanov.

Do mesiaca. A možno tu už je

Ministerstvo poslalo všetkým lekárom upozornenie, aby získavali informácie a poznali postupy pri podozrení na koronavírus u pacienta.

Dosiaľ vykonali v Česku 135 testov, všetky s negatívnym výsledkom. Niektorých ľudí vyšetrovali opakovane.

"To, že má niekto horúčku a kašeľ, neznamená, že trpí touto chorobou," dodal Vojtěch a pripomenul, že väčšina testovaných mala chrípku.

"Do mesiaca sa dá očakávať, že ochorenie Covid-19 spôsobené novým koronavírusom sa dostane do Česka. Možno už tu je, to je otázka štatistiky," doplnil námestník Prymula.

Za problémové lokality označil Irán, Južnú Kóreu a severné Taliansko, kde sa nákaza šíri.

"Nebudeme testovať každého, kto bol v Taliansku," zdôraznil minister, hoci sa toho niektorí Česi už dožadovali. Podľa neho je totiž dôležitá celková klinická anamnéza.

Minister apeloval na ľudí chystajúcich sa do zahraničia, aby sa registrovali v systéme DROZD - ide o dobrovoľnú registráciu občanov Česka pri cestách do cudziny.

Ľudia vykúpili respirátory

Minister v rámci prípravy na možný výskyt koronavírusu v Česku už skôr prikázal štátnym nemocniciam, aby sa zásobili ústnymi rúškami na štyri mesiace dopredu.

Ľudia medzitým vykúpili respirátory, ktoré chránia pred nákazou koronavírusom, a niektorí si už začali doma robiť zásoby trvanlivých potravín.

Lekári odporúčajú ako prevenciu pred nákazou dodržiavanie základných hygienických pravidiel a časté umývanie rúk. V prípade nákazy treba kontaktovať lekára telefonicky a nerozširovať ju ďalej.

České ministerstvo zahraničných vecí neodporúča občanom cesty do najpostihnutejších oblastí na severe Talianska, kde sa koronavírus šíri, pripomenul portál Novinky.cz.