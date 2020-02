Brexit sa posúva k obchodu. Rokovania sa môžu skončiť oveľa skôr, ako sa čakalo

Rozhovory sa začnú budúci týždeň.

27. feb 2020 o 14:56 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Vo továrni Cube Precision sa v týchto dňoch na nedostatok zákazok nemôžu sťažovať. V priemyselnej časti západného Anglicka sa tu v meste Rowley Regis vyrábajú súčiastky do áut a lietadiel.

Paradoxne, firme ekonomicky pomáhajú dve smutné udalosti. Prvou sú technické problémy lietadiel Boeingu, pre ktoré má viac objednávok Airbus - zákazník Cube Precision. Druhou je epidémia koronavírusu v Číne, pre ktoré sa viaceré európske firmy radšej obracajú na síce drahšie, ale spoľahlivejšie dodávky z Británie.

Zároveň však vo firme, ktorá je bytostne previazaná na obchodovanie s európskym kontinentom, vedia, že to všetko sa čoskoro môže zmeniť. Británia už Európsku úniu opustila, no zatiaľ sú hranice otvorené a začínajú sa rokovania o tom, ako to bude vyzerať po ich uzatvorení.

Aby sme my mohli predávať a oni vyrábať

„Potrebujeme, aby platili súčasné obchodné dohody, aby sme mohli zásobovať našich európskych zákazníkov, aby zas oni mohli stavať svoje lietadlá a autá,“ hovorí pre New York Times výkonný riaditeľ Cube Precision Neil Clifton.

Najhorší scenár, o ktorom sa čoraz častejšie hovorí, je, že by žiadna dohoda o budúcich obchodných vzťahoch medzi Britániou a Európskou úniou nevznikla. Prinieslo by to kontroly na hraniciach, clá a byrokraciu.