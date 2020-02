Pátranie po Slovákovi na najvyššej hore Škótska komplikue počasie

Obavy o Slováka na hore Ben Nevis rastú, vyčíňa tam snehová víchrica.

26. feb 2020 o 12:05 TASR

ABERDEEN. Škótski záchranári pátrajúci po slovenskom turistovi Tomášovi Gafrikovi, ktorý sa stratil na najvyššom vrchu Spojeného kráľovstva Ben Nevis, uviedli, že je malá nádej, že je ešte nažive.

Informoval o tom v stredu portál škótskeho regionálneho denníka The Press and Journal.

Snehová víchrica znižuje viditeľnosť

Polícia v škótskej oblasti Lochaber, kde sa Ben Nevis (1345 metrov nad morom) nachádza, požiadala verejnosť o akékoľvek informácie, ktoré by pomohli v pátraní po 40-ročnom Gafrikovi.

Muž pricestoval do Škótska minulý týždeň, v utorok 18. februára, pristál na letisku v Edinburghu.

Vo štvrtok sa skontaktoval s rodinou vo svojej rodnej krajine a poslal jej fotografie, ktoré naznačujú, že predchádzajúcu noc strávil neďaleko jazera Halfway Lochan pod Ben Nevisom a mal v úmysle ešte v ten deň pokračovať na vrchol hory.

Vodca záchranného horského tímu Lochaber, John Stevenson, v utorok povedal, že podmienky na hore im od nedele bránia pokračovať v pátraní.

Vyčíňa tam snehová víchrica, ktorá výrazne znižuje viditeľnosť, a sneh je hlboký takmer 60 centimetrov až šesť metrov, povedal Stevenson.

"Je to ako hľadať ihlu v kope sena. Nemáme žiadnu stopu, kde je alebo čo sa pokúšal urobiť," vysvetlil záchranár.

"Potrebujem viac informácií, aby sme stanovili jeho polohu. Mal stan a spací vak, ale v nedeľu sa nedostavil na let domov, ako sa očakávalo," dodal.

"Ak je ešte na hore, šance, že stále žije, sú veľmi, veľmi slabé, musím povedať s ľútosťou. Znova ho začneme hľadať, keď budeme mať nejakú stopu a zlepší sa počasie," zdôraznil Stevenson.

"Ale má veľmi malú nádej. Nezvestný bol už tri dni, keď sme sa o ňom dozvedeli. Tak ako vždy, budeme sa zo všetkých síl snažiť Tomáša nájsť, ale potrebujeme viac informácií," doplnil.

Nie je v kontakte s rodinou

Tomáša opísal ako muža vysokého 1,86 metra, strednej postavy, s krátkymi hnedými vlasmi.

"Tomáš nie je v kontakte s rodinou od štvrtka 20. januára a máme oňho veľké obavy," povedal aj seržant Michael Bell z policajnej stanice v meste Fort William, ktoré sa nachádza v spomínanej oblasti Lochaber v regióne Škótska vysočina.

Celú nedeľu pátralo na Ben Nevise po Slovákovi 27 členov záchranného horského tímu Lochaber, 12 ďalších horských záchranárov z iných tímov a vrtuľník pobrežnej stráže z mesta Iverness.

Záchranári uviedli, že Tomáš zverejnil v sociálnych médiách krátky film o sebe, keď sa práve nachádzal v polovici cesty na Ben Nevis. Možno sa vybral aj do "fjordov" v tejto oblasti, citoval predpoklad polície portál The Press and Journal.