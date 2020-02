Putin obhajoval policajné zásahy proti demonštrantom

Policajné násilie v lete vyvolala opozícia, pretože blokovala dopravu, uviedol ruský prezident.

26. feb 2020 o 11:53 SITA

MOSKVA. Policajné násilie počas letných masových protestov v Moskve vyvolala podľa ruského prezidenta opozícia.

Mala pritom jediný cieľ, ukázať "akí sú hrdinovia a že ak sa dostanú k moci, ochránia záujmy občanov s rovnakým zápalom".

Šéf Kremľa to vyhlásil v rozhovore pre ruskú štátnu agentúru Tass, pričom tiež uviedol, že demonštranti blokovali dopravu, aby "vyprovokovali bezpečnostné zložky k tomu, aby sa zahnali obuškami".

"Ak sa ľudia správajú podľa existujúcich pravidiel a zákonov, kto sa po nich zaženie obuškom? Naopak, polícia ich ochráni," povedal.

Protesty proti zamietnutým kandidatúram

Sériu protestov v Moskve vyvolalo rozhodnutie úradov nedovoliť kandidatúru desiatok opozičných a nezávislých kandidátov v septembrových voľbách do mestského zastupiteľstva. Zúčastnilo sa na nich do 60-tisíc ľudí, čo bolo najviac za ostatných sedem rokov.

Súvisiaci článok V Petrohrade nepovolili pochod na počesť novinára Nemcova Čítajte

Niektoré nepovolené demonštrácie rozohnala polícia a mnohí účastníci pri tom utrpeli zranenia.

Viac ako tisíc ľudí úrady zatkli a 19 mladých mužov napokon čelilo obvineniam z trestných činov.

Kritici držia vládu v strehu

Policajné násilie a stíhanie demonštrantov vyvolalo vlnu nevôle zo strany verejnosti aj ľudskoprávnych aktivistov, podľa ktorých bolo úmyselné a politicky motivované.

Putin opakovane tvrdí, že všetky protesty sa musia konať v súlade so zákonom. Ten v súčasnosti pre takéto podujatia vyžaduje povolenie od úradov.

"Dostaňte povolenie a choďte vyjadriť svoj názor," vyjadril sa prezident v rozhovore a dodal, že je dobré, že kritici držia vládu stále v strehu, no "nie je to dosť na to, aby pomohli krajine napredovať“.