Ruský diplomat v Ženeve bol špiónom

Rusko Jegora Gordienka náhle odvolalo po správe o jednotke ruskej rozviedky v Európe.

25. feb 2020 o 21:09 TASR

LONDÝN. Ruský občan, ktorý pôsobil v Ženeve ako diplomat, bol v skutočnosti vojenským spravodajským dôstojníkom napojeným na tajný zásahový tím obvinený zo série otráv v Európe.

S odvolaním sa na správu investigatívneho webového portálu Bellingcat, zverejnenú v utorok, o tom informoval portál stanice Rádio Slobodná Európa-Rádio Sloboda (RFE/RL).

Ruskí špióni otrávili aj Skripaľa

Správa portálu Bellingcat skúma operácie ruských bezpečnostných agentúr a zdôrazňuje, že podľa odborníkov ide o agresívne a ďalekosiahle snahy Moskvy vykonávať sledovanie, sabotáže a dokonca atentáty v zahraničí.

Bývalý ruský agent Sergej Skripaľ spolu so svojou dcérou v marci 2018 takmer zomreli po otrave niečím, čo britskí odborníci označili za sofistikovanú vojenskú nervovoparalytickú látku.

Bellingcat a ďalšie mediálne skupiny neskôr publikovali zistenia, že za incidentom bola jednotka známa ako Skupina 29155.

Identifikovali aj dvoch členov tejto jednotky spadajúcej podľa nich pod ruskú vojenskú rozviedku, neoficiálne známu ako GRU (súčasná Hlavná správa (GU) Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (VS) Ruskej federácie (RF); pred premenovaním sa nazývala Hlavná správa rozviedky (GRU) GŠ VS RF, pozn. TASR).

Bellingcat neskôr zverejnil správu, v ktorej obvinil GRU aj zo zodpovednosti za otravu bulharského obchodníka so zbraňami v Sofii v roku 2015.

V decembri bulharskí predstavitelia uviedli, že vyšetrovanie prípadu sa zameralo na päť údajných príslušníkov GRU vrátane ruského generála.

Minulý mesiac bulharskí prokurátori vzniesli obvinenia voči trom Rusom a Interpol vydal na nich zatykač.

Rusko špióna náhle stiahlo

Bellingcat vo svojej novej správe, zverejnenej v spolupráci s ruským spravodajským serverom The Insider a švajčiarskymi novinami Tages-Anzeiger, napísal, že jeden z troch Rusov, ktorý bol obvinený Bulharmi a identifikovaný ako Georgij Gorškov, je v skutočnosti Rus menom Jegor Gordienko.

V správe sa ďalej uvádza, že Gordienko mal oficiálne diplomatické postavenie v ruskej misii pri Svetovej obchodnej organizácii (WTO) v Ženeve a prvýkrát ho tam vyslali v januári 2017 s očakávaným pôsobením na obdobie troch rokov.

V októbri 2018 ho však zo Švajčiarska náhle odvolali potom, čo Bellingcat a The Insider zverejnili správu o existencii tímu GRU pôsobiaceho v Európe.

Bellingcat tvrdí, že Gordienko bol v pravidelnom kontakte s ďalšími dvoma príslušníkmi GRU, ktorí boli v Británii obvinení z účasti na otrave Sergeja Skripaľa.

Podľa Bellingcat je prítomnosť Gordienka v Ženeve potvrdená na základe oficiálnych diplomatických zoznamov, ktoré poskytli WTO a švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí.

Bellingcat však uvádza, že keď sa ich švajčiarski partneri z Tages-Anzeiger spojili s ruskou diplomatickou misiou v Ženeve, bolo im povedané, že diplomat menom Gordienko nikdy neexistoval.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne neodpovedalo na email od RFE/RL so žiadosťou o vyjadrenie k prípadu.

Bellingcat taktiež informoval, že Gordienko opustil Ženevu 25. októbra 2018 a do Moskvy prišiel začiatkom nasledujúceho mesiaca.

Elektronické metadáta Gordienkovho mobilného telefónu ukázali, že telefonoval svojmu šéfovi, veliteľovi Skupiny 29155, generálmajorovi Andrejovi Averianovi.

Averianov nebol verejne známy do vlaňajška, keď sa jeho meno prvýkrát objavilo v správe denníka The New York Times, ktorá skúmala činnosť Skupiny 29155.

Spoločné vyšetrovanie spoločností RFE/RL a portálu Bellingcat neskôr viedlo k zisteniu, že Averianov sa zúčastnil na svadbe svojej dcéry v klube v Moskovskej oblasti v júli 2017.

Medzi hosťami bol jeden z dvoch ruských príslušníkov GRU, ktorí boli o rok neskôr obvinení z otravy Skripaľa.