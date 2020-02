Assangeov právnik označil obvinenia USA za klamstvá

Assangeovi v USA hrozí trest v maximálnej výške až 175 rokov.

25. feb 2020 o 18:57 TASR

LONDÝN. Právnik zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea označil v utorok obvinenia Spojených štátov voči jeho klientovi za nepravdivé. Informovala o tom agentúra DPA.

"Túto kapitolu môžeme presne nazvať klamstvami, klamstvami a ešte raz klamstvami, povedal právnik Chris Summers pred kráľovským súdom v londýnskej štvrti Woolwich.

V Londýne sa v pondelok začalo súdne pojednávanie s Assangeom vo veci jeho vydania do Spojených štátov.

V USA voči nemu vzniesli 18 obvinení, väčšinou na základe zákona o špionáži.

Spojené štáty požadujú jeho vydanie v súvislosti so zverejnením státisícov tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov.

V prípade dokázania viny mu hrozí trest v maximálnej výške až 175 rokov.

Súvisiaci článok Assange presviedča britský súd, aby ho nevydal Američanom. V USA mu hrozí 175 rokov väzenia Čítajte

Assange je obvinený zo získavania a zverejňovania tajných informácií a zo zosnovania sprisahania s bývalou vojačkou americkej armády Chelsea Manningovou, ktorého cieľom bolo rozlúštenie počítačového hesla ministerstva obrany. Chelsea Manningová bola vtedy, ešte pred zmenou pohlavia, známa ako Bradley Manning.

Podľa Assangeovho právnika však WikiLeaks údaje nikdy nezverejnila bez korekcie. Zodpovednosť nesie podľa neho britský novinár, ktorý neúmyselne zverejnil heslo, pomocou ktorého bolo možné odomknúť kópie zamknutých dokumentov kolujúcich na internete.

Úvodné reči v procese s Assangeom potrvajú predbežne do piatku a do mája je potom naplánovaná prestávka. Po nej by obe strany počas troch týždňov mali predložiť dôkazy. Konečné rozhodnutie môže prísť až o niekoľko mesiacov neskôr. Je pravdepodobné, že porazená strana sa voči rozsudku odvolá.

V prípade, že súd vydanie schváli, konečné slovo bude mať britská vláda.