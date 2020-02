Fidesz žiada urýchlenie procesu EÚ voči Maďarsku

25. feb 2020 o 16:55 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarská vládna strana Fidesz a vláda podporujú urýchlenie právneho konania Európskej únie (EÚ) voči Maďarsku na základe článku 7 Zmluvy o EÚ v záujme čo najskoršieho ukončenia tohto procesu.

Povedal to v utorok v Budapešti poslanec Fideszu v Európskom parlamente Balázs Hidvéghi.

Podľa spravodajského servera 24.hu politik Fideszu týmto vyjadrením reagoval na list piatich frakcií Európskeho parlamentu, medzi nimi aj frakcie Európskej ľudovej strany (EPP), ktorý bol adresovaný predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi a v ktorom žiadajú urýchlenie konania.

Fidesz nechce účasť europarlamentu

Hidvéghi pripomenul, že poslanci Európskeho parlamentu za Fidesz i vláda už dávnejšie vyzvali na čo najrýchlejšie uzatvorenie "politického honu na čarodejnice" voči Maďarsku.

Podľa jeho vyjadrenia poslanci Fideszu sú pripravení na všetky rokovania a vyšetrovania, avšak odmietajú použitie dvojakého metra.

Odmietajú tiež druhú časť požiadavky, podľa ktorej by do procesu mal byť zainteresovaný aj Európsky parlament.

"Bolo by to neopodstatnené a protirečilo by to aj európskej zmluve, pretože úloha Európskeho parlamentu sa skončila tým, že poslanci parlamentu hlasovali o správe o Maďarsku," zdôraznil Hidvéghi v súvislosti so správou, ktorú predložila holandská europoslankyňa a spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre Maďarsko Judith Sargentiniová.

Porušovanie základných hodnôt EÚ

Europarlament v septembri 2018 vyzval Radu EÚ, aby prijala opatrenia, ktoré by zabránili porušovaniu základných hodnôt EÚ zo strany maďarských orgánov.

Poslancov znepokojoval najmä stav nezávislosti súdnictva, slobody prejavu a menšinových práv, ako aj korupcia a situácia migrantov a utečencov.

Ministri členských štátov (Rada EÚ) už absolvovali dve vypočutia zástupcov maďarskej vlády - v septembri a decembri 2019.

Rada EÚ iniciovala uplatnenie článku 7 Lisabonskej zmluvy aj voči Poľsku. V jeho prípade Európska komisia v decembri 2017 požadovala prijatie opatrení, ktoré by riešili ohrozenie nezávislosti súdnictva v krajine. Európsky parlament v uznesení z marca 2018 výzvu eurokomisie podporil.