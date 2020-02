Opatrenia proti koronavírusu obmedzili zamestnancov europarlamentu

Tí, ktorí pricestovali z rizikových krajín, nemajú chodiť do práce.

25. feb 2020 o 14:51 TASR

BRUSEL. Európsky parlament vyzval svojich zamestnancov, aby ostali doma v "dobrovoľnej izolácii", ak pricestovali z rizikových krajín, v ktorých sa rozšíril koronavírus SARS-CoV-2, vrátane niektorých regiónov Talianska.

S odvolaním sa na interný e-mail, ktorý EP zaslal svojim zamestnancom v pondelok večer, o tom informoval portál Politico.eu.

Generálny riaditeľ Európskeho parlamentu pre personálne otázky Kristian Knudsen varoval v správe zamestnancov, aby zostávali doma v prípade, že za posledných 14 dní cestovali do talianskych regiónov Lombardsko, Piemont, Emilia-Romagna alebo Benátsko.

Odporúčanie sa však týka aj ciest do Číny, Singapuru a Južnej Kórey.

Podľa textu správy by do priestorov Európskeho parlamentu nemali takíto zamestnanci prísť ani v prípade, že "sa cítia dobre a neboli v kontakte s nikým, u koho by bola preukázaná nákaza novým koronavírusom".

Zamestnancov ďalej požiadali, aby si dvakrát denne merali teplotu s tým, že ak sa u nich za dva týždne neobjavia príznaky ochorenia, môžu sa s povolením svojho nadriadeného vrátiť na svoje pracovisko.