Metropola Indonézie čelí záplavám

Voda sa v utorok ráno dostala aj do častí prezidentského komplexu v Jakarte.

25. feb 2020 o 13:45 SITA

JAKARTA. Indonézske hlavné mesto ochromili záplavy, ktoré zasiahli tisícky domov a budov, medzi nimi i prezidentský palác, a paralyzovali dopravu.

Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na úrady a svedkov. Záplavy vyvolali silné dažde, ktoré sa začali už v nedeľu a viedli k zvýšeniu hladín riek a ich následnému vyliatiu korýt.

Uviedol to hovorca Národnej agentúry pre zmierňovanie katastrof Agus Wibowo s tým, že do obytných a obchodných oblastí priniesli bahnistú vodu až do výšky 1,5 metra.

Voda sa v utorok ráno dostala aj do častí indonézskeho prezidentského komplexu, ale situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu s pomocou čerpadiel, uviedol predstaviteľ z úradu prezidenta Bey Machmudin.

Voda podľa Wibowa zaplavila aj štátnu nemocnicu Cipto Mangunkusumo, ktorá je najväčšou v krajine, a poškodila tam tamojšie zdravotnícke prístroje a iné vybavenie.

Utorkové záplavy podľa Wibowa postihli desiatky okresov a viac ako 300 ľudí zanechali bez domova. Úrady tam museli pre veľkú vodu vypnúť elektrinu. Meteorológovia predpovedajú dážď na minimálne ďalšie dva týždne.

Záplavy ešte viac zdôraznili problémy Jakarty. Desaťmiliónové mesto je náchylné na zemetrasenia a povodne a rapídne sa potápa.

Preto chce prezident Joko Widodo nahradiť Jakartu novým hlavným mestom, ktoré sa bude nachádzať v provincii Východný Kalimantan.