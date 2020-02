Gréci prijali preventívne opatrenia pre koronavírus v Taliansku

V Grécku zatiaľ koronavírus nepotvrdili.

24. feb 2020 o 10:06 TASR

ATÉNY. Po tom, ako sa nový koronavírus rozšíril v Taliansku, pristúpilo k prijatiu nových preventívnych opatrení aj Grécko, píše v pondelok agentúra DPA.

Okrem iného od pondelkového rána oboznámili posádky trajektov premávajúcich medzi Talianskom a Gréckom s preventívnymi opatreniami, ktoré je potrebné prijať, aby sa rýchlo izolovali prípady podozrenia na nákazu, informoval v pondelok grécky rozhlas.

Už v nedeľu večer pozastavili Atény všetky školské zájazdy do Talianska. Študenti z desiatich škôl, ktorí sa aktuálne v Taliansku nachádzajú, by sa mali vrátiť do Grécka, uviedlo ministerstvo.

"Všetky tieto opatrenia prijímame preventívne. Nie je žiadny dôvod na znepokojovanie sa," povedala v pondelok ráno vo vysielaní ministerka školstva Niki Kerameosová.

V Grécku dosiaľ prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 nezaznamenali.