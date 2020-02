Trump by dohodu o prímerí s Talibanom podpísal

Trump dúfa, že Taliban je unavený z bojov.

23. feb 2020 o 17:06 TASR

WASHINNGTON. Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že by s afganským povstaleckým hnutím Taliban dohodu o prímerí podpísal, ak by sa ju v Afganistane podarilo dosiahnuť.

Informovala o tom agentúra AFP.

Ľudia chcú dohodu

"Podpísal by som to," povedal Trump v Bielom dome predtým, ako odcestoval do Indie.

"Ľudia chcú dosiahnuť dohodu," povedal prezident a dodal, že hnutie Taliban je "unavené z bojov". Devätnásť rokov je podľa prezidenta dlhý čas.

Operáciou Trvalá sloboda sa 7. októbra 2001 začala vojna Afganistane, ktorú USA spustili v reakcii na teroristické útoky z 11. septembra.

Dohovor o obmedzení násilia

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v piatok vyhlásil, že Spojené štáty dosiahli s militantným hnutím Taliban dohovor o výraznom obmedzení násilia v celom Afganistane.

Dohovor o obmedzení násilia v Afganistane, faktickom čiastočnom prímerí, by mal platiť sedem dní od piatkovej polnoci miestneho času (20.30 h SEČ).

Súvisiaci článok USA chcú podpísať dohodu s Talibanom na konci februára Čítajte

Ak bude obmedzenie násilia celý týždeň úspešne uplatňované, vývoj sa "pohne dopredu", to znamená, že USA s militantmi z Talibanu podpíšu dohodu. Malo by sa tak stať v sobotu 29. februára.

Následne by mali v katarskej metropole Dauha začať mierové rokovania za účasti všetkých strán konfliktu v Afganistane.

Americký prezident začne v pondelok dvojdňovú návštevu Indie, napísala na svojej webovej stránke stanica BBC. Ide o jeho prvú návštevu v tejto krajine.