Koniec lacnej pracovnej sily? Británia bude migrantov bodovať, mnohí Slováci by neprešli

Reforma môže ochromiť najmä zdravotníctvo.

21. feb 2020 o 19:34 Nina Sobotovičová

LONDÝN, BRATISLAVA. Príkladom môže byť vyučený obrábač kovov zo Slovenska. Má maturitu, a hoci angličtinu dobre neovláda, dostal ponuku pracovať vo Veľkej Británii, kde by zarobil 25-tisíc libier (približne 29 800 eur) ročne.

Dnes by sa ešte za prácou do Spojeného kráľovstva presťahovať mohol. Od januára 2021 by už pracovné víza nedostal.

Koniec lacnej pracovnej sily z Európy

Po odchode Británie z Európskej únie začalo na ostrove platiť takzvané prechodné obdobie. To by sa malo skončiť 31. decembra 2020.

Vláda britského premiéra Borisa Johnsona sľubuje, že po tomto dni už bude Británia dbať na to, aby prijímala iba kvalifikovaných odborníkov či migrantov-špecialistov v nedostatkových odboroch.

„Naša ekonomika sa musí prestať spoliehať na lacnú pracovnú silu z Európy (...). Zamestnávatelia sa budú musieť prispôsobiť,“ uvádza sa v návrhu vládnej imigračnej reformy.

Podľa tejto reformy chce britská vláda každého ekonomického migranta bodovať, aby sa ukázalo, či je vhodným adeptom na prácu v Británii.

Súvisiaci článok Farage: O túto prácu som chcel prísť 20 rokov. Europoslanci schválili dohodu o brexite Čítajte

Johnsonov kabinet predstavil nový bodovací systém v stredu a odvtedy reforma čelí tvrdej kritike. Nepáči sa opozičným labouristom ani zamestnávateľom, ktorí sa spoliehajú na migrantov napríklad z krajín Visegrádu.

Denník SME sa spojil s viacerými Slovákmi, ktorým sa v Británii podarilo uchytiť a po čase získať lepšiu prácu. Z pohľadu vlády tak nezostali „lacnou pracovnou silou“. Zdôrazňujú pritom, že ak by bodovací systém platil už v čase ich príchodu, do Británie by sa vôbec nedostali.

Prácu nesmú hľadať po príchode, body sú aj za titul