Waleská polícia pátra po chlapcoch, ktorí týrali ovečku a vypichli jej oči

Deti sa podľa informácií polície snažili najprv hádzať týrané jahňa na iné ovce.

19. feb 2020 o 19:26 SITA

LONDÝN. Waleská polícia pátra po dvoch chlapcoch vo veku 12 až 13 rokov, ktorí neďaleko miesta svojho bydliska surovo týrali ovcu a nakoniec jej vypichli oči.

Informovala o tom BBC.

Podľa videa, ktoré v stredu zavesila na Twitter waleská polícia, mali sadistické deti vyčíňať 9. februára pri meste Caernarfon na severe Walesu.

"Bohužiaľ, prichádzame s krutosťou do styku na dennej báze, je to súčasť nášho povolania, ale to, že deti sú schopné niečoho tak príšerného, nás šokovalo," uvádza polícia.



Deti sa podľa informácií polície snažili najprv hádzať týrané jahňa na iné ovce, potom zhodiť do potoka. Zviera celý čas bili a všemožne mu ubližovali, a nakoniec mu vypichli obe oči.



Opodiaľ údajne stála skupina siedmich dievčat, ktoré sa na celý výjav len pozerali a smiali sa.



"Vyzývame tieto deti: Nemajte bezsenné noci, porozprávajte sa so svojimi rodičmi, a urobte to, čo je správne," apeluje polícia na páchateľov a svedkov.