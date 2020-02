Koronavírus spôsobil v Číne zníženie emisií oxidu uhličitého až o štvrtinu

Spotreba elektriny aj priemyselná produkcia sú hlboko pod bežnou úrovňou.

19. feb 2020 o 15:46 TASR

PEKING. V dôsledku epidémie koronavírusu sa v Číne dočasne znížilo množstvo emisií oxidu uhličitého (CO2) až o štvrtinu.

Vyplýva to z analýzy zverejnenej v stredu na webovej stránke Carbon Brief, píše britský denník The Guardian.

Hlboko pod bežnou úrovňou

Po tom, čo čínski predstavitelia zaviedli opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nákazy, sú spotreba elektriny aj priemyselná produkcia hlboko pod bežnou úrovňou.

Súvisiaci článok Čína pre text o víruse zrušila akreditácie trom novinárom Čítajte

Každodenné údaje o množstve uhlia spáleného v elektrárňach sú najnižšie za posledné štyri roky a prevádzka ropných rafinérií v provincii Šan-tung je na najnižšej úrovni od roku 2015, uvádza sa v správe.

Autorom analýzy je Lauri Myllyvirta, analytik Centra pre výskum energie a čistoty vzduchu (CREA).

Ako napísal, aktuálne namerané hodnoty oxidu dusičitého (NO2) v ovzduší v Číne sú o 36 percent nižšie než za rovnaké dvojtýždňové obdobie počas minulého roka.

Vlani Čína vypustila za sledované obdobie dvoch týždňov približne 400 ton CO2. Opatrenia na ochranu pred koronavírusom tak celosvetové emisie mohli znížiť o sto ton CO2, píše sa v analýze.

Ide o krátkodobý dosah

Myllyvirta ale upozorňuje, že ide len o krátkodobý dosah, a pripomína, že podobné opatrenia na týždeň či dlhší čas sú v Číne bežné.

Zníženie produkcie elektrickej energie a množstva emisií o 25 percent na obdobie dvoch týždňov by celoročné údaje znížilo len o zhruba jedno percento.

Dlhodobejší dosah by podľa autora štúdie mohol mať znížený dopyt zo strany spotrebiteľov v dôsledku nevyplácania miezd počas koronavírusovej epidémie.

Predaj áut má napríklad v januári a februári podľa predbežných odhadov poklesnúť o 25 - 30 percent.

Celkovo viedli opatrenia čínskej vlády k zníženiu produkcie v kľúčových priemyselných odvetviach o 15 - 40 percent. Koronavírus má výrazný vplyv na čínsku ekonomiku.

V posledných dňoch ale Čína prijala opatrenia na opätovnú stimuláciu výroby po tom, ako boli továrne zatvorené približne desať dní po oslavách čínskeho lunárneho nového roka, aby tak pomohli obmedziť šírenie infekcie.