Trump vyhlásil, že pozná totožnosť autora knihy "Varovanie"

Anonym z blízkeho prostredia Trumpa je vo Washingtone známy pod prezývkou Anonymous.

19. feb 2020 o 6:18 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že pozná identitu anonymného úradníka svojej administratívy, ktorý v roku 2019 vydal knihu s názvom "Varovanie". Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.

"Viem, kto to je. Nemôžem vám to povedať, ale viem, kto to je," povedal Trump novinárom.

Neznámy autor v roku 2018 zverejnil v denníku The New York Times i komentár opisujúci situáciu v Trumpovej administratíve.

V inkriminovanej knihe napríklad približuje, ako v jednu chvíľu chceli všetci pracovníci z prezidentovho tímu hromadne odstúpiť.

Trump, ktorý je známy svojimi útokmi na novinárov, po publikovaní knihy žiadal ministerstvo spravodlivosti, aby voči denníku The New York Times začalo vyšetrovanie.

V uplynulom období niekoľko popredných členov Trumpovej administratívy odmietlo podozrenia, že stoja za daným článkom a knihou.

Bývalý analytik Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Josh Campbell, ktorý je v súčasnosti komentátorom spravodajskej stanice CNN, podľa denníka The Washington Post povedal, že autorom knihy môže byť bývalá ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenová. Jeho odhad spočíva v analýze písaného textu.