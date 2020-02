V Bruseli odhalili sochu na pamiatku Kuciaka, Kušnírovej a Galiziovej

Autorom diela je slovenský študent architektúry Martin Mjartan.

18. feb 2020 o 15:36 (aktualizované 18. feb 2020 o 17:33) TASR

BRUSEL. Pamiatke zavraždených novinárov Jána Kuciaka zo Slovenska a Daphne Caruanovej-Galiziovej z Malty, ako aj Kuciakovej snúbenice Martiny Kušnírovej bolo venované podujatie s názvom Nesmrteľná pravda (Immortal Truth), ktoré sa uskutočnilo v utorok na poludnie v priestoroch Európskeho parlamentu (EP).

Na podujatí, ktoré pripravili slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) z frakcie Európskych reformistov a konzervatívcov (ECR) a maltský poslanec David Casa zo skupiny európskych ľudovcov (EPP), sa zúčastnili podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, podpredsedníčka EP Mairead McGuinnessová, ako aj viacerí europoslanci a zástupcovia médií.

Rodinných príslušníkov Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Daphne Caruanovej-Galiziovej v popoludňajších hodinách prijal aj predseda EP David Sassoli.

Pomník v europarlamente

Predstavené umelecké dielo s nápisom Immortal Truth, ktorého autorom je slovenský študent architektúry Martin Mjartan, zostane v priestoroch EP ako spomienka na zavraždených novinárov. Socha bude týždeň zdobiť hlavné výstavisko na treťom poschodí a potom by mala byť presunutá do priestorov, ktoré využívajú novinári.

Účastníci podujatia vo svojich vystúpeniach pripomenuli význam novinárov pre demokraciu. Odkázali, že pravdu a novinárov ako jej poslov treba chrániť a že "nesmrteľnú" pravdu nemožno zabiť, aj keď sa o to pokúšajú ľudia, pre ktorých je odhaľovanie pravdy a korupcie nepohodlné, a sú to neraz ľudia z tých najvyšších poschodí politiky.

Jourová v mene eurokomisie, ako aj McGuinnessová v mene europarlamentu príbuzných zavraždených uistili, že obe inštitúcie urobia maximum pre to, aby vinníci v prípade oboch vrážd boli nájdení, postavení pred súd a potrestaní.

Nápad mala matka zavraždenej Martiny

Casa pre slovenské médiá zdôraznil, že umelecké dielo bude nielen "večnou pamiatkou" na zavraždených novinárov, ale bude zároveň pripomínať aj záväzok, ktorý si dal europarlament, a to, že politici z tejto inštitúcie budú pokračovať v odhaľovaní káuz, o ktorých písali Kuciak či Caruanová-Galiziová. "Budeme pátrať po tom istom, po čom pátrali aj oni, až kým sa nedopátrame pravdy. Nezomreli zbytočne," odkázal Casa.

Poslankyňa Nicholsonová priznala, že k nápadu pripraviť toto podujatie ju inšpirovala Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny, ktorá jej povedala, že pôjde čo aj pešo do Bruselu, len aby sa o tejto kauze dozvedeli viac aj v metropole EÚ.

Poslankyňa jej vyšla v ústrety a po takmer dvojmesačných prípravách sa podarilo zorganizovať pietne podujatie v zákonodarnom zbore EÚ.

"Som hrdá, že sa to podarilo. Bolo to síce smutné podujatie, ale veľmi dôležité, a som rada, že sa na ňom zúčastnili aj rodiny zavraždených novinárov a Martiny Kušnírovej," uviedla Nicholsonová.

"Ak nám tragická smrť Jána Kuciaka mala odkryť nejaký hlbší zmysel, tak to bol dôkaz o tom, že pravda je nesmrteľná," dodala.

Ocenila v tejto súvislosti pohotovosť mladého slovenského študenta, ktorý vytvoril kovovú sošku pripomínajúcu nezmyselnú smrť dvoch mladých ľudí, ktorá bude poslancom a návštevníkom EP každý deň pripomínať, že pravda je nesmrteľná. "Ale na to, aby sme to pochopili, museli zomrieť dvaja investigatívni novinári," dodala poslankyňa. Pripomenula, že od hostí podujatia, ktorí zastupovali Európsku komisiu a vedenie EP, padli prísľuby, že v budúcnosti k takýmto vraždám už nesmie dôjsť. "Po dnešku budú tieto sľuby ešte konkrétnejšie a silnejšie. Nielen kvôli odkazu Kuciaka a Galiziovej, ale aj kvôli tým, ktorí denno-denne musia myslieť na to, že rukou vraha umreli ich deti," odkázala Nicholsonová.

Poslanec Ivan Štefanec (KDH) skonštatoval, že takéto podujatia majú zmysel, lebo vražda novinárov v Európe je "výkričníkom pre všetkých" a všetci musia urobiť maximum pre to, aby sa to už neopakovalo, a tiež treba dotiahnuť do konca súdne procesy, aby spravodlivosť zvíťazila.

Štefanec upozornil na dôležitosť medzinárodného vyšetrovania, ktoré žiadal aj europarlament a ktoré bolo kľúčové pre odhalenie vinníkov, a dodal, že EÚ musí robiť viac pre ochranu novinárov a slobodu slova. Zároveň pripomenul, že sa mu podarilo spojiť meno Jána Kuciaka s EP aj prostredníctvom stáží pre mladých novinárov v europarlamente, ktoré nesú meno zavraždeného slovenského novinára.

Mladý umelec z Považskej Bystrice Martin Mjartan, študent architektúry odbor dizajn, vytvoril dielo z nehrdzavejúceho kovu a čierneho železa, ktorého vonkajší nepriestrelný obal tvorí nápis "Immortal" so stopami po nastrelených guľkách a vnútri sa skrýva nápis "Truth", čo podľa neho znamená, že pravda je vždy tak trochu skrytá a treba ju objavovať - ako to robili napríklad Kuciak a Caruanová-Galiziová.