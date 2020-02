Epidémia koronavírusu nie je podľa OSN mimo kontroly

Celkový počet potvrdených prípadov nákazy na svete presiahol 73-tisíc.

18. feb 2020 o 16:55 SITA

LÁHAUR. Epidémia nového koronavírusu, ktorá vypukla v Číne, "nie je mimo kontroly, je to však veľmi nebezpečná situácia". Povedal to v utorok v rozhovore pre tlačovú agentúru The Associated Press generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.

Podľa jeho slov sú riziká spojené s ochorením "enormné a my musíme byť na ne celosvetovo pripravení".



Guterres tiež poznamenal, že rozšírenie vírusu do krajín so slabšími systémami zdravotníctva si bude vyžadovať veľkú mieru medzinárodnej solidarity. O prvom prípade nákazy nedávno informoval Egypt, čo vyvolalo obavy, že by sa epidémia mohla rozšíriť aj na africký kontinent.



Celkový počet potvrdených prípadov na svete presiahol 73-tisíc. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) chorobu nazvala COVID-19. Čína v utorok informovala o 1 868 obetiach a 72 436 infikovaných.



Šéf OSN sa momentálne nachádza v Pakistane, kde sa v Islamabade zúčastnil na konferencii o utečencoch desaťročia unikajúcich pred ozbrojenými konfliktmi v susednom Afganistane.