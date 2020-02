Bloomberg sa pri kampani krotiť nemusí. Nešetrí a vraj zvažuje aj Clintonovú

Do primárok sa Bloomberg zapojí až v marci.

17. feb 2020 o 18:43 Matúš Krčmárik

Bloomberg kampaň priviezol aj do pivovaru v Richmonde v štáte Virgínia.(Zdroj: SITA/AP)

WASHINGTON, BRATISLAVA. Na stretnutiach s voličmi rozdáva zadarmo tričká, svojim zamestnancom v kampani platí viac ako dvojnásobok v porovnaní s demokratickými súpermi, nešetrí na technike ani na reklamách.

Súvisiaci článok Bloomberg chce poraziť Trumpa, vstupuje do preplneného ringu. Z demokratov ho víta len Biden Čítajte

Michael Bloomberg na kampaň pred tohtoročnými prezidentskými voľbami minul už 188 miliónov dolárov a to sa ešte nezúčastnil na žiadnych primárkach.

Neprijíma pritom žiadne dary, podľa Forbesu ôsmy najbohatší muž sveta s majetkom 62,8 miliardy dolárov si všetko financuje sám.

Navyše, už vopred avizoval, že ak by sa aj nestal kandidátom demokratov, v kampani proti Donaldovi Trumpovi by pokračoval až do novembrových volieb. Zamestnanci jeho kampane tak majú istejší príjem ako u iných kandidátov.

Vojna v uliciach

Peniaze nie sú typickou motiváciou pre ľudí v politickej kampani, ale Bloomberg nemal inú možnosť, hovorí pre New York Times James A. Thurber z Americkej univerzity.

"Keďže do boja vstúpil tak neskoro, musí platiť vyššie ako trhové ceny, aby sa k nemu pridávali ľudia na všetkých úrovniach," tvrdí.

"Kampaň sa nedá vyhrať reklamami, vojna sa musí viesť v uliciach. On to vie, a preto si kupuje pozemnú vojnu."

Bloomberg svoju prezidentskú kandidatúru oznámil až v novembri, keď už jeho súperi v primárkach mali za sebou niekoľko debát a voliči si začali vyberať svojich favoritov. Bloomberg navyše nekandiduje v prvých štyroch štátoch, ale sústredí sa až na takzvaný superutorok.