Únik toxického plynu zabil v Pakistane päť ľudí, desiatky ďalších ochoreli

Polícia neuvažuje o tom, že by to mohla byť sabotáž.

17. feb 2020 o 8:26 SITA

KARÁČI. Únik toxického plynu v pakistanskom prístavnom meste Karáči pripravil o život piatich ľudí a desiatky ďalších z neho ochoreli. Informovala o tom v pondelok miestna polícia.

Zdroj úniku, ktorý nastal v nedeľu v noci, ako ani druh plynu zatiaľ nie sú známe.



Úrady zaregistrovali únik vo štvrti Kamari, ktorá sa nachádza blízko hlavného prístavu, keď počas noci začali do miestnych nemocníc privážať ľudí s dýchacími problémami, povedal pre novinárov policajný šéf Ádil Malik.

Podľa jeho slov zomreli celkovo tri ženy a dvaja muži, žiadne bližšie údaje však neposkytol.



Úrady sa v pondelok stále snažia zistiť, odkiaľ plyn unikal a čo únik spôsobilo.

Karáči je hlavným mestom južnej provincie Sindh a zároveň najväčším pakistanským mestom a hlavným obchodným uzlom.