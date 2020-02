Šéf saudskoarabskej diplomacie kritizoval zasahovanie do konfliktu v Líbyi

Vysielané jednotky z Turecka spôsobujú podľa Fajsal bin Farhána ešte väčšiu nestabilitu.

16. feb 2020 o 14:26 TASR

MNÍCHOV. Saudskoarabský minister zahraničných vecí Fajsal bin Farhán kritizoval v nedeľu vonkajšie zasahovanie do konfliktu v Líbyi, pričom v tejto súvislosti konkrétne spomenul Turecko.

Informovala o tom agentúra DPA.

Nie je ten správny čas

"Zo Sýrie v súčasnosti prichádzajú jednotky, ktoré sú vysielané z Turecka," povedal pre DPA na okraji Mníchovskej bezpečnostnej konferencie šéf saudskoarabskej diplomacie.

"Samozrejme, to vôbec ničomu nepomôže, len to spôsobuje ešte väčšiu nestabilitu," dodal s tým, že by si vedel predstaviť vyslanie medzinárodnej mierovej misie do Líbye. Na takýto krok však podľa neho nie je ten správny čas.

Možnostiam ukončenia konfliktu v Líbyi sa v rámci mníchovskej konferencie bude v nedeľu venovať približne desiatka ministrov zahraničných vecí a predstaviteľov medzinárodných organizácií.

Stretnutie bude viesť nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a zúčastní sa ho aj osobitný vyslanec OSN pre Líbyu Ghassan Salamé, ktorý podá správu o implementácii opatrení dohodnutých na berlínskom summite o Líbyi, ktorého sa zúčastnili predstavitelia viacerých štátov, vrátane lídrov Ruska, Alžírska, Spojeného kráľovstva, Egypta, Spojených arabských emirátov, Číny, Spojených štátov či Francúzska.

Konflikt v Líbyi

V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Povstanie viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího.

Súvisiaci článok Rezolúcia OSN o prímerí v Líbyi sa porušila, opäť sa bojuje Čítajte

V uplynulých mesiacoch eskalovali boje medzi medzinárodne uznanou vládou v Tripolise a jednotkami veliteľa Haftara, podporujúceho konkurenčnú vládu na východe Líbye.

Vládu sídliacu v Tripolise okrem Turecka podporujú tiež Taliansko a Katar. "Východná" vláda má podporu Francúzska, Ruska, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín, približuje agentúra AP.