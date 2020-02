Čínske vedenie vedelo o nebezpečenstve vírusu, ale tajilo to

Vírusom sa nakazilo viac ako 67-tisíc ľudí.

15. feb 2020

BRATISLAVA. Čínsky prezident Si Ťin-pching vydal prvé interné rozkazy v súvislosti s bojom proti novému nebezpečnému koronavírusu už 7. januára, teda dva týždne predtým, ako sa o ňom prvýkrát zmienil verejne.

V čase, keď už Si organizoval opatrenia proti nákaze, pritom čínske vedenie ešte na verejnosti horúčkovito argumentovalo, že nový koronavírus nie je nebezpečný, a že v žiadnom prípade nehrozí prenos z človeka na človeka.

O nebezpečenstve mlčali

Dvojtvárnosť čínskeho režimu dokazuje aj prípad lekára z mesta Wu-chan, medzičasom už nebohého, ktorý ako prvý začal v januári v tejto veci biť na poplach, no namiesto toho, aby ho na vyšších miestach vypočuli, radšej ho zatkli a snažili sa ho donútiť, aby svoje údajne "poplašné" vyhlásenia odvolal.



Dôkaz o tom, že Si Ťin-pching vedel, o aké veľké nebezpečenstvo v prípade nového koronavírusu ide, predložil cez víkend samotný prezident, ktorý o tom, že prvé príkazy v boji proti nemu vydal už 7. januára, sám informoval.

"Dôkazy o tom, že pán Si konal vo veci šírenia koronavírusu skôr, ako sa doteraz vedelo, boli teraz zverejnené evidentne s cieľom ukázať, že je to on, kto velí boju proti tejto epidémii," napísal v sobotu americký denník The New York Times (NYT).

Zrejme nevedomky tak však seba a vedenie Komunistickej strany Číny usvedčil z neúprimnosti a z neadekvátnej reakcie na nebezpečnú epidému.



Epiémia sa medzičasom stala obrovskou hrozbou nielen pre Čínu, ale pre celý svet, pričom pred závažnými dôsledkami varujú mnohí odborníci aj samotná Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Prvá obeť v Európe

V sobotu prvú obeť tejto epidémie ohlásilo už aj Francúzsko, pričom ide zároveň aj o prvú obeť na území celej Európy. S

tal sa ňou 80-ročný turista z Číny, ktorého vo Francúzsku hospitalizovali 25. januára a krátko nato sa začal jeho stav rapídne zhoršovať.

Hospitalizovaná je vo Francúzsku aj jeho dcéra, tá by sa však podľa francúzskych lekárov mala uzdraviť.



V Európe zatiaľ evidujú 46 prípadov nakazenia sa novým koronavírusom a ním spôsobeným ochorením COVID-19. Jednotlivé prípady nahlásilo už deväť rôznych európskych štátov, pričom najviac nakazených, deväť, je v Nemecku.



Celosvetovo je infikovaných novým koronavírusom už viac ako 67-tisíc ľudí, 1 526 z nich už zomrelo. Veľká väčšina úmrtí aj nakazených je v čínskej provincii Chu-pej a najmä v meste Wu-chan, ktoré je epicentrom nákazy.