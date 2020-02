V súboji o post lídra labouristov zostali už len traja kandidáti

Zo súboja by mohla vzísť prvá líderka v 120-ročnej histórii Labouristickej strany.

15. feb 2020

LONDÝN. V súboji o post nového predsedu britskej Labouristickej strany zostali už len traja kandidáti. Do ďalšieho kola nepostúpila labouristická tieňová ministerka zahraničných vecí Emily Thornberryová, informovala agentúra AP.

V hre tak zostali už len traja uchádzači, jeden muž a dve ženy: Keir Starmer, Rebecca Longová-Baileyová a Lisa Nandyová.

Jeden z nich nahradí odchádzajúceho lídra Jeremyho Corbyna, ktorý ohlásil svoju rezignáciu po historickej porážke labouristov v decembrových parlamentných voľbách.

Emily Thornberrryovej sa do stanoveného termínu (do polnoci z piatka na sobotu) nepodarilo získať minimálny počet 33 hlasov potrebných na postup do vnútrostraníckeho hlasovania. Podporilo ju len 31 miestnych labouristických organizácií.

Britské stávkové kancelárie spomedzi trojice kandidátov favorizujú umierneného Keira Starmera, ktorý je Corbynovým kritikom a labouristickým tieňovým ministrom pre brexit.

Ten zrejme zvedie ostrý súboj s Rebeccou Longovou-Baileyovou, tieňovou ministerkou obchodu, ktorá otvorene podporuje doterajšieho predsedu Corbyna a chce ďalej presadzovať jeho socialistickú agendu.

Zo súboja by tak eventuálne mohla vzísť prvá líderka v 120-ročnej histórii Labouristickej strany.

Okolo 500.000 členov a podporovateľov Labouristickej strany bude o Corbynovom nástupcovi alebo nástupkyni rozhodovať od 24. februára do 2. apríla. Svoje hlasy budú môcť odovzdávať poštou alebo prostredníctvom internetu.

Výsledok vnútrostraníckeho hlasovania oficiálne oznámia 4. apríla.